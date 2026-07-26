عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین حادثه، واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ ساعت ۲۱:۲۸ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: این حادثه در محور اصفهان به الیگودرز، یک کیلومتر بعد از ایست و بازرسی بلطاق در شهرستان بویین‌ومیاندشت رخ داد که بلافاصله ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر شامل ۲ زن، ۲ مرد و ۲ کودک مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه دوم گفت: دومین مأموریت ویژه اورژانس ساعت ۰۰:۰۵ بامداد یکشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در پی واژگونی یک دستگاه پراید در شهرستان خور انجام شد.

وی بیان کرد: این حادثه در ۲۰ کیلومتری محور چوپانان به سمت انارک رخ داد و پس از اعلام به اورژانس، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته عابدی، در این حادثه نیز ۵ نفر شامل یک زن، یک مرد و ۳ کودک مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان حشمتیه نایین انتقال یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به لزوم رعایت اصول ایمنی در رانندگی، بر توجه بیشتر رانندگان به سرعت مطمئنه، وضعیت جاده و هوشیاری کامل هنگام تردد در محورهای برون‌شهری تأکید کرد.