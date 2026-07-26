کاظمی: آموزش در روزهای جنگ متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، در نشست مسئولین استانهای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل خسارتهای سنگین، به برکت لطف الهی، خون شهدا و رهبری، همچنان مقتدر، عزتمند و سرافراز از انقلاب و کشور دفاع میکند.
وی با بیان اینکه دشمن در این جنگ، جمهوری اسلامی را با سختترین شرایط روبهرو کرد، افزود: اگر چنین حوادثی برای هر کشور دیگری رخ میداد، احتمالاً در همان روزهای نخست از هم میپاشید، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری، در برابر این فشارها ایستادگی کرد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کشور در بخشهای مختلف از جمله زیرساختها، صنایع، آب، برق، گاز و راهها خسارت دید، اما روند بازسازی و ارائه خدمات به مردم با سرعت در حال انجام است.
کاظمی با اشاره به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دوران جنگ گفت: برای جلوگیری از وقفه در فرآیند تعلیم و تربیت، سه سناریوی آموزش شامل آموزش مجازی در شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آموزشی آفلاین طراحی و اجرا شد و همین موضوع موجب استمرار آموزش دانشآموزان در سراسر کشور شد.
وی، برگزاری امتحانات نهایی را یکی از سختترین عملیاتهای آموزشی کشور دانست و افزود: یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانشآموز در امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم شرکت کردند. هر روز آزمونی در مقیاس یک کنکور سراسری و در ۵ هزار و ۶۰۰ حوزه امتحانی از دورترین نقاط کشور از جمله خارک، قشم، کنارک، سیریک و سایر مناطق برگزار میشد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه انتقال همزمان و امن سؤالات امتحانی به هزاران حوزه امتحانی، عملیاتی بسیار پیچیده بود، اظهار کرد: هر روز از صبح در اتاق وضعیت امتحانات روند برگزاری آزمونها را رصد میکردیم و شبها درباره برگزاری یا تعویق آزمون روز بعد تصمیمگیری میشد.
کاظمی تصریح کرد: با وجود فشارهای اجتماعی برای تعویق امتحانات، تصمیم گرفتیم آزمونها طبق برنامه برگزار شود؛ زیرا در غیر این صورت، سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها با آسیبهای جدی مواجه میشد.
وی همچنین از تلاش رسانههای معاند برای ایجاد اخلال در روند امتحانات خبر داد و گفت: دشمن با انتشار اخبار و شایعات درباره امنیت حوزههای امتحانی، خانوادهها را به عدم حضور دانشآموزان در آزمونها تشویق میکرد، اما با همراهی مردم و تلاش همکاران آموزش و پرورش، این توطئه نیز ناکام ماند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، فرماندهان، معلمان و دانشآموزان شهید، تأکید کرد: امروز همه کسانی که در میدان دفاع از انقلاب و آرمانهای نظام ایستادهاند، ادامهدهنده راه شهدا هستند و امیدواریم بتوانیم این مسیر را با عزت و سربلندی ادامه دهیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: امروز وفاداری به مقام معظم رهبری، وحدت ملی و ایمان به خدا سه مؤلفه اصلی موفقیت جمهوری اسلامی ایران است و دشمن همواره تلاش کرده با ایجاد شکاف و تفرقه به کشور آسیب بزند، اما ملت ایران با انسجام و همدلی این توطئهها را خنثی کرده است.
وی با قدردانی از مسئولان اتحادیه و حجتالاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری، نقش وی را در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای اتحادیه مؤثر دانست و افزود: بسیاری از موفقیتهای اتحادیه مرهون مدیریت، حمایت و راهبری دلسوزانه ایشان است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان فراتر از یک تشکل دانشآموزی است، اظهار کرد: این مجموعه یک نهاد تربیتی بزرگ با مأموریت «تربیت انقلابی» است؛ تربیتی که همه ابعاد دینی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، امدادی و مسئولیتپذیری را در بر میگیرد و دانشآموز را برای حضور در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی آماده میکند.
کاظمی با تأکید بر حمایت کامل وزارت آموزش و پرورش از اتحادیه گفت: این تشکل بخش مهمی از نظام تعلیم و تربیت است و از هیچ تلاشی برای تقویت و موفقیت آن دریغ نخواهیم کرد.
وی توسعه کمی و افزایش ضریب نفوذ اتحادیه در مدارس را از اولویتهای این مجموعه برشمرد و افزود: هیچ مدرسه متوسطه اول و دوم نباید از فعالیتهای اتحادیه بیبهره بماند. در کنار توجه به کیفیت، باید پوشش برنامهها در همه مدارس افزایش یابد و محور اصلی فعالیتها نیز مدرسه باشد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر تربیت نیروهای توانمند، معتقد و انقلابی تأکید کرد و گفت: دورههای آموزشی در حوزه اندیشههای رهبر معظم انقلاب، معارف اسلامی و قرآن نقش مهمی در توانمندسازی کادر اتحادیه دارد.
کاظمی با اشاره به ضرورت همافزایی میان تشکلهای دانشآموزی، تصریح کرد: تشکلها باید رفیق یکدیگر باشند نه رقیب. با تقسیم کار صحیح، همکاری با معاونتهای پرورشی و ادارات کل آموزش و پرورش و پرهیز از موازیکاری میتوان اثربخشی برنامهها را افزایش داد.
وی مسئلهمحوری را از ویژگیهای یک تشکل انقلابی دانست و افزود: اتحادیه باید نسبت به مسائل و اولویتهای کشور حساس باشد و در بزنگاهها در خط مقدم حضور پیدا کند. اقدامات انجامشده در حوزه ناترازیها و تولید برنامههای جدید، نشانه حرکت صحیح این مجموعه است.
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت استفاده از روشهای نوین برای ارتباط با نسل جدید نیز تأکید کرد و گفت: محتوا ممکن است ثابت باشد، اما شیوه انتقال پیام باید متناسب با نیازها و ذائقه نسل امروز تغییر کند. اتحادیه باید در تولید محتوای خلاقانه و نوآورانه پیشتاز باشد.
کاظمی توسعه فعالیتهای بینالمللی و حضور مؤثر در فضای رسانهای را از دیگر ضرورتهای اتحادیه برشمرد و اظهار کرد: امروز بخش مهمی از جنگ دشمن، جنگ شناختی و رسانهای است؛ بنابراین اتحادیه باید با بهرهگیری از توان تخصصی و تولید محتوای قوی، در این عرصه نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر اهمیت توجه به نخبگان علمی تأکید کرد و گفت: دانشآموزان انقلابی باید در تراز علمی جهانی باشند و اتحادیه باید برای شناسایی، شبکهسازی و پرورش استعدادهای برتر برنامهریزی کند تا مدیران، دانشمندان و نخبگان آینده کشور از دل این تشکل رشد کنند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به برنامههای پس از جنگ، تقویت هویت ملی و افزایش تابآوری دانشآموزان را از مهمترین مأموریتهای اتحادیه دانست و گفت: باید دانشآموزان را برای زندگی در شرایط سخت، افزایش تابآوری اجتماعی و دفاع از کشور آماده کنیم؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران همواره با اتکا به ایمان، وحدت و مقاومت از همه سختیها عبور کرده است.
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