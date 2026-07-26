آغاز پویش مطالعاتی رمان «رومی روم» با محوریت جوایز زیارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش مطالعاتی رمان «رومی روم»، تازه‌ترین اثر داستانی حسین زحمتکش زنجانی، با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و پیوند مفاهیم ایثار و ایمان آغاز شد.

این رمان که توسط انتشارات «چاپ و نشر بین‌الملل» منتشر شده، نخستین اثر بلند داستانی نویسنده است که با نگاهی متفاوت به تلاقی جنگ، ایمان و انسانیت می‌پردازد. «رومی روم» روایتی از پیوند دو مسیر؛ از خاطرات میدان نبرد تا جاده اربعین است و در بستری داستانی، موضوعاتی نظیر دفاع مقدس، رژیم بعث، جریان تکفیری داعش و پیاده‌روی اربعین را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

داستان کتاب حول محور دو شخصیت اصلی شکل می‌گیرد؛ «حاج ارسلان»، رزمنده ایرانی دوران دفاع مقدس که سال‌ها بعد برای ادای نذر راهی پیاده‌روی اربعین می‌شود، و «برزان الخزرجی»، سرباز سابق ارتش بعث عراق که اکنون زندگی خود را وقف خدمت به زائران حسینی کرده است. تقابل این دو شخصیت در مسیر نجف به کربلا، محملی است تا نویسنده به مفاهیمی همچون کینه، بخشش، توبه و انتخاب‌های انسانی در سایه جنگ بپردازد.

انتشارات بین‌الملل همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی در راستای برگزاری این پویش مطالعاتی، جوایز ویژه‌ای را برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته است که در پایان، به قید قرعه به ۵ نفر از برگزیدگان، کمک‌هزینه سفر به کربلای معلی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و تهیه کتاب «رومی روم» می‌توانند از روش‌های زیر اقدام کنند:

۱. ارسال عدد «۷» به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۹۰۶

۲. مراجعه به وب‌سایت نشر بین‌الملل

۳. مراجعه به «کتاب‌فروشی بین‌الملل» و تمامی کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور.