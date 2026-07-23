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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

آماده‌باش راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

آماده‌باش راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

زاهدان- سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دشتی زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: با استقرار ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، آماده‌سازی ۹ باب راهدارخانه و اجرای گسترده اقدامات ایمن‌سازی، کریدور اربعین استان برای ارائه خدمات به زائران مهیا شده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سفرهای اربعین اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم در حوزه راهداری و ایمنی راه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده و نیروهای راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: در حوزه راهداری، ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و ۹ باب راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان تجهیز شده اند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به زائران اعزامی از استان ارائه کنند.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌ها گفت: عملیات خط‌کشی محورهای مواصلاتی، اصلاح شیب شیروانی، نصب و به‌روزرسانی تابلوهای اطلاعاتی و علائم جاده‌ای و همچنین تأمین روشنایی نقاط مورد نیاز پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به اجرا درآمده است.

دشتی زاده تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های اجرایی، در آماده‌باش کامل قرار دارد و با اجرای اقدامات راهداری و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، تلاش می‌کند شرایطی مناسب برای تردد ایمن و روان زائران اربعین در کریدور استان فراهم شود.

کد مطلب 6896803

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