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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

تردد زائران اربعین از مرز مهران به ۶۱۰ هزار نفر رسید

تردد زائران اربعین از مرز مهران به ۶۱۰ هزار نفر رسید

ایلام- استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد زائران اربعین از مرز مهران به ۶۱۰ هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت بیش از ۶۱۰ هزار تردد از آغاز سفرهای اربعین در مرز مهران خبر داد.

وی بیان کرد: تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۵ هزار تردد در این گذرگاه ثبت شده و تردد زائران بدون گره ترافیکی در جریان است.

استاندار ایلام اضافه کرد:حدود ۴۰۰ موکب مردمی و تمامی دستگاه‌های اجرایی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی افزود: تاکنون ۸ میلیون بطری آب در مرز مهران ذخیره شده و تأمین آب تا رسیدن به نیاز ۳۰ میلیون بطری ادامه دارد.

کرمی عنوان کرد: ۱۲۴ پارکینگ فعال شده و پارکینگ بزرگ اربعین نیز به ۷۰ درصد پیشرفت رسیده است؛ ظرفیت پذیرش ۱۵۰ هزار خودرو فراهم شده است.

وی افزود: اوج بازگشت زائران در روزهای ۱۳ تا ۱۵ صفر پیش‌بینی شده و برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل، هماهنگی با چند استان انجام شده است.

کد مطلب 6899564

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