تردد زائران اربعین از مرز مهران به ۶۱۰ هزار نفر رسید

ایلام- استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد زائران اربعین از مرز مهران به ۶۱۰ هزار نفر رسیده است.