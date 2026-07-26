به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعهکشی انجام شده تیم ملی کبدی مردان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در گروه B با تیمهای پاکستان، مالزی، نپال و تایلند همگروه شده است. در گروه A نیز تیمهای هند، بنگلادش، کره جنوبی، چینتایپه و ژاپن حضور دارند. بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهرماه به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.
نواب تازهقلعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرعه تیم ملی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: در کبدی دیگر نمیتوان هیچ تیمی را از پیش ضعیف دانست. امروز کشورهای مختلف سرمایهگذاری خوبی انجام دادهاند و تیمهایی مانند کره جنوبی، بنگلادش و حتی سایر تیمهای آسیایی با استفاده از مربیان هندی پیشرفت قابل توجهی داشتهاند. به همین دلیل همه تیمها قابل احترام هستند و باید با آمادگی کامل مقابل آنها قرار گرفت.
وی با اشاره به همگروهی ایران با پاکستان، مالزی، نپال و تایلند گفت: فکر نمیکنم در مرحله گروهی با مشکل خاصی روبهرو شویم. هدف ما صدرنشینی در گروه و رسیدن به مراحل پایانی مسابقات است. از نظر من رقیب اصلی تیم ملی ایران همچنان هند است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد پیشبینی میکنم دو تیم ایران و هند بار دیگر در دیدار نهایی مقابل هم قرار بگیرند.
سرمربی تیم ملی کبدی درباره آخرین وضعیت آمادهسازی ملیپوشان نیز خاطرنشان کرد: خدا را شکر برنامههای تمرینی به خوبی پیش رفته و اکنون بازیکنان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آمادگی مدنظر کادر فنی را به دست آوردهاند. خوشبختانه بدون آسیبدیدگی جدی تمرینات را دنبال میکنیم و شرایط کلی تیم رضایتبخش است.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب تیم ملی افزود: بیشتر بازیکنان حاضر در اردو از نفرات باتجربه هستند که سالها در لیگ حرفهای هند بازی کردهاند و تجربه حضور در رقابتهای مهم بینالمللی را دارند. البته دو تا سه بازیکن جوان نیز به ترکیب تیم اضافه کردهایم تا ضمن پشتوانهسازی فرصت حضور در میادین بزرگ را پیدا کنند. امیدوارم این نفرات بتوانند تواناییهای خود را به نمایش بگذارند و آینده تیم ملی را تضمین کنند.
تازهقلعه انتخاب یکی فاضل اتراچالی عضو تیم ملی کبدی به عنوان پرچمدار کاروان ایران را اتفاقی ارزشمند دانست و گفت: این موضوع نشاندهنده جایگاه و اعتبار رشته کبدی در ورزش ایران است و میتواند انگیزه مضاعفی به بازیکنان بدهد تا با تمام توان برای موفقیت تیم ملی تلاش کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف پاداش قهرمانی ایران و هند میتواند بر روحیه بازیکنان تأثیر بگذارد، اظهار کرد: انگیزه اصلی همه ما کسب مدال طلای بازیهای آسیایی است اما واقعیت این است که مسائل انگیزشی نیز اهمیت زیادی دارد. پاداشی که برای قهرمانی تیم ایران در نظر گرفته شده حدود سه میلیارد تومان است در حالی که هند برای قهرمانی تیمش ۱۰۰ میلیارد تومان پاداش تعیین کرده است. این اختلاف بسیار زیاد است و طبیعتاً در فضای حرفهای ورزش درباره آن صحبت میشود.
وی ادامه داد: وقتی بازیکنی ماهها برای رسیدن به مدال زحمت میکشد و در آستانه مسابقات چنین اخباری را میشنود این موضوع از نظر روانی بیتأثیر نیست. انتظار داریم وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون با حمایتهای بیشتر شرایطی فراهم کنند که ملیپوشان از نظر روحی و انگیزشی با بالاترین توان وارد مسابقات شوند.
سرمربی تیم ملی کبدی درباره برنامه بازیهای تدارکاتی نیز گفت: رایزنیهایی برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیمهایی مانند هند و چینتایپه انجام شده بود اما در نهایت این برنامهها به دلیل شرایط موجود و سیاستهای فدراسیون لغو شد. در حال حاضر برای حفظ آمادگی بازیکنان مسابقات دروناردویی برگزار میکنیم و بازیکنان را در قالب دو تیم مقابل یکدیگر قرار میدهیم تا شرایط مسابقه برای آنها شبیهسازی شود.
وی افزود: با وجود لغو بازیهای تدارکاتی روند آمادهسازی تیم ملی متوقف نشده و تلاش میکنیم با امکانات موجود بهترین شرایط را برای بازیکنان فراهم کنیم. برنامههای فنی طبق زمانبندی در حال اجراست و امیدواریم تا آغاز بازیهای آسیایی به آمادگی کامل برسیم.
تازهقلعه در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور ملیپوشان ایران در لیگ حرفهای هند اشاره کرد و گفت: اکثر بازیکنان تیم ملی در لیگ هند بازی میکنند و قراردادهای بسیار خوبی دارند. برخی از ملیپوشان قراردادهایی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان امضا کردهاند و محمدرضا شادلو و فاضل اطراچالی نیز از گرانترین بازیکنان این لیگ هستند. البته موفقیت تیم ملی تنها به یک یا دو ستاره وابسته نیست و قهرمانی زمانی به دست میآید که یک تیم منسجم و هماهنگ ساخته شود.
سرمربی تیم ملی کبدی در پایان گفت: همه اعضای تیم ملی برای کسب مدال طلا همدل هستند و تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت. امیدوارم با حمایت مسئولان و تلاش بازیکنان بتوانیم بار دیگر روی سکوی نخست بازیهای آسیایی بایستیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.
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