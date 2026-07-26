رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ گفت: برای هر تیمی پیش می‌آید که در یک سال و در یک مقطع زمانی، شرایط خوبی داشته باشد و نتیجه خوبی بگیرد یا یک سال هم دچار نوسان شود. به نظر من باید نمره خوبی به بچه‌ها بدهیم. درست است که نسبت به پارسال نتیجه خوبی نگرفتیم، اما با وجود این باید به بازیکنان نمره خوبی داد. شرایط جامعه ما به گونه‌ای بود که این بچه‌ها ۴۰ تا ۵۰ روز بیرون از ایران بودند و نگران خانواده‌هایشان بودند.

تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌ها شرایط عادی نداشت

مربی والیبال خاطرنشان کرد:من خودم به شخصه ۲۲ سال ورزش حرفه‌ای انجام دادم و می‌دانم وقتی ورزشکار نگران خانواده‌اش باشد و در یک کشور غریب حضور داشته باشد، این موضوع ناخودآگاه از نظر روانی روی او تأثیر می‌گذارد. اگر شرایط کشور عادی بود، بعد از هر سفر، مثلاً پس از سفر اول به برزیل، بازیکنان می‌توانستند به ایران برگردند، یکی دو هفته خانواده‌هایشان را ببینند و دوباره به اردو بروند. از نظر روحی و روانی مطمئن هستم که در آن صورت شرایط بهتری برای تیم رقم می‌خورد.

شانس امسال با تیم ملی یار نبود

صفایی با اشاره به انتظاراتی که از ملی‌پوشان وجود دارد، تصریح کرد: ما باید ببینیم چه کارهایی برای این بچه‌ها انجام داده‌ایم، چه شرایطی برایشان فراهم کرده‌ایم و چه حمایت‌هایی از آنها صورت گرفته که حالا انتظار داشته باشیم نتیجه دلخواه را بگیریم. من به نوبه خودم به همه بازیکنان خسته نباشید می‌گویم.

شرایط بسیار سخت بود، تورنمنت بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و به هر حال اگرچه نتیجه مطلوب به دست نیامد، اما بازی‌های خوبی ارائه کردند. شاید امسال شانس با ما یار نبود. وقتی یک تیم با اختلاف دو امتیاز بازی را واگذار می‌کند، یعنی بازیکنان شرایط خوبی داشته‌اند و کادر فنی هم کار خودش را به خوبی انجام داده است، اما در امتیازهای پایانی شاید شانس با ما همراه نبوده است. درست است که یک‌سری ایرادهای فنی هم وجود داشت، اما به هر حال شانس امسال نقش پررنگی داشت و چنین اتفاقاتی در ورزش پیش می‌آید.

بازیکنان والیبال فشار زیادی را تحمل کردند

صفایی تأکید کرد: من به بازیکنان و به کادر فنی و هم به فدراسیون والیبال اعتماد کامل دارم. می‌دانم که چقدر برای تیم ملی زحمت کشیده می‌شود و پشتوانه خوبی برای این بچه‌ها فراهم شده است، اما از مردم و جامعه والیبال خواهش می‌کنم یک لحظه خودشان را جای این بازیکنان بگذارند و ببینند که آنها چقدر تحت فشار بودند؛ دوری از خانواده، مصدومیت‌ها، فشار مسابقات و بازی‌های سنگین مقابل بهترین تیم‌های دنیا، شرایط آسانی نبود.

از طرف دیگر به دلیل شرایطی که در کشور به وجود آمد، تمرینات آماده‌سازی خوبی نداشتیم. اردوی مناسبی برگزار نشد و بازی تدارکاتی خوبی هم نداشتیم. به همین دلیل من معتقدم با توجه به شرایط موجود، نتیجه‌ای که تیم ملی گرفت قابل قبول بود. امیدوارم بازیکنان پس از بازگشت به ایران ریکاوری خوبی داشته باشند و در مسابقات پیش‌رو بتوانند نتایج خوبی کسب کنند. وظیفه همه ما این است که به تیم ملی انرژی مثبت بدهیم و از بازیکنان حمایت کنیم تا با روحیه بهتر در مسابقات آینده حاضر شوند.

باید بیشتر به پیاتزا اعتماد کنیم

وی درباره مطرح شدن بحث تغییر روبرتو پیاتزا پس از عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها اظهار کرد: اینکه ما مربیان بسیار خوبی در ایران داریم، واقعاً هیچ شکی در آن نیست، اما کمتر از یک ماه تا مسابقات مهم قهرمانی آسیا پیش رو زمان داریم و به نظر شخصی من باید با پیاتزا ادامه بدهیم. او مربی کوچکی نیست و رزومه بسیار خوبی دارد. پیاتزا سال گذشته هم توانایی‌های خودش را نشان داده بود، اما امسال شرایط مختلف دست به دست هم داد تا این نتیجه برای تیم ملی رقم بخورد. به نظر من باید بیشتر به پیاتزا اعتماد کنیم و تغییر سرمربی در این مقطع که کمتر از یک ماه به مسابقات باقی مانده، کار درستی نیست.

الان زمان ایجاد حاشیه برای تیم ملی نیست

وی ادامه داد: تنها کاری که الان باید انجام بدهیم این است که همه جامعه والیبال، فدراسیون، کارشناسان و اهالی این رشته فقط به تیم ملی انرژی مثبت بدهند. درست است که انتظارات برآورده نشد، اما الان زمان ایجاد حاشیه برای تیم ملی نیست. همه ما باید مثل یک خانواده دست به دست هم بدهیم و به تیم ملی کمک کنیم. ما که از راه دور مسابقات را تماشا می‌کنیم، حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به بازیکنان انرژی مثبت بدهیم و از آنها حمایت کنیم تا بتوانند در زمین توانایی‌های واقعی خودشان را به نمایش بگذارند.

باشگاه سایپا شرایط خوبی ندارد

صفایی همچنین درباره وضعیت باشگاه سایپا برای حضور در فصل جدید لیگ برتر والیبال اظهار کرد: درباره شرایط سایپا خوب نیست و حدس من این است که مانند برخی باشگاه‌های بزرگ دیگر، شاید دیگر نتواند تیمداری کند. با توجه به شرایط جامعه قلباً ناراحتم و به عنوان عضو کوچکی از خانواده والیبال امیدوارم این اتفاق نیفتد که سایپا کلاً از تیمداری در والیبال، فوتبال و سایر رشته‌ها کنار برود و فقط به سمت ورزش کارگری حرکت کند. امیدوارم این اتفاق رخ ندهد، چرا که سایپا یکی از باشگاه‌های ریشه‌دار در لیگ والیبال و ورزش ایران بوده است.

بعید می‌دانم سایپا حتی در لیگ دسته اول تیمداری کند

مربی والیبال خاطرنشان کرد: متأسفانه خبرهای خوبی از سایپا به گوش نمی‌رسد و بعید می‌دانم این باشگاه در لیگ برتر یا حتی لیگ دسته اول تیمداری کند. با توجه به شرایط اقتصادی، حتی درباره فوتبال این باشگاه هم بعید می‌دانم تیمداری ادامه پیدا کند. این خبر خیلی بدی است. به هر حال یک سری از دوستان و افراد کارشناس دست به دست هم دادند، نمی‌گویم مدیریت هم اشتباه نداشته است؛ همه اشتباه داشته‌اند، اما یک سری رفتارها سال گذشته با باشگاه سایپا انجام شد که باعث شد این باشگاه روزبه‌روز بیشتر تخریب شود.

بازیکنی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با باشگاه قرارداد بسته، حق دارد پولش را دریافت کند و وظیفه باشگاه هم پرداخت آن مبلغ است، اما یک سری اتفاقات پیش آمد که متأسفانه مدیران سایپا را دلسردتر کرد و احساس من این است که به این نتیجه رسیده‌اند که فقط در ورزش کارگری فعالیت کنند.

چند باشگاه در ابتدای فصل رقم قراردادها را بالا بردند

وی درباره افزایش بی‌سابقه قراردادهای بازیکنان لیگ برتر نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، من خودم بازیکن بودم و معتقدم هر چقدر بازیکن بتواند مبلغ بیشتری دریافت کند، حقش است، چون مصدومیت وجود دارد و همه چیز واقعاً گران شده است، اما متأسفانه یک سری ارقام واقعاً فضایی شده است. حرف من این است که وقتی یک بازیکن می‌گوید باید ۲۵ یا ۳۰ میلیارد تومان بگیرد، باید کارایی همان مبلغ را هم داشته باشد. البته یک سری بازیکنان باارزش داریم که واقعاً لیاقت چنین مبالغی را دارند، اما متأسفانه یکی دو باشگاه در ابتدای فصل این ارقام را بالا بردند که فکر می‌کنم برای برخی باشگاه‌ها دردسرساز شود.

لیگ والیبال چند سالی است که افت کرده

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط اقتصادی، بخش خصوصی سخت‌تر می‌تواند تیمداری کند. وقتی یک بازیکن ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بندد و بعضی باشگاه‌ها ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ یا حتی ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند، طبیعی است که باشگاه‌های تازه‌وارد از لیگ دسته اول به لیگ برتر مجبور شوند به سمت جوان‌گرایی بروند.البته جوان‌گرایی برای والیبال ایران خوب است، اما به نظر من کیفیت لیگ پایین می‌آید. زمانی که آقای ولاسکو در ایران بودند و همه از نسل طلایی والیبال صحبت می‌کردند، دلیل اصلی آن این بود که لیگ بسیار باکیفیتی داشتیم، اما متأسفانه چند سالی است که دیگر آن لیگ خوب را نداریم.

دلیل افت تیم ملی نبود لیگ پویاست

وی افزود: با وجود تعداد زیاد تیم‌ها، لژیونر شدن بازیکنان کیفیت لیگ هر سال پایین‌تر آمده است. باشگاه‌ها هم یک سری اشتباهات دارند و شاید فدراسیون والیبال و سازمان لیگ هم در بعضی تصمیم‌ها می‌توانستند عملکرد بهتری داشته باشند. به همین دلیل لیگ ما ضعیف‌تر شده است. اگر تیم ملی هم در برخی سال‌ها افت می‌کند، به نظر من یکی از دلایل اصلی آن این است که لیگ پویایی نداریم، لیگ پرنشاط و پرهیجانی نداریم. سال‌ها همه منتظر شروع لیگ بودند، چون کیفیت مسابقات بالا بود و برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشت، اما الان احساس می‌کنم لیگ دچار افت شده است. البته امیدوارم با مدیریت خوب رئیس فدراسیون و برنامه‌ریزی سازمان لیگ، امسال شرایط بهتر شود و لیگ پویاتری را شاهد باشیم.

لژیونر شدن بازیکنان روی کیفیت لیگ تاثیر می‌گذارد

درباره افزایش تعداد لژیونرهای والیبال ایران و تأثیر آن بر کیفیت لیگ برتر اظهار کرد: صددرصد لژیونر شدن بازیکنان روی کیفیت لیگ تأثیر دارد. الان دو سه سال است که تعداد لژیونر شدن بازیکنان ما به شدت در حال افزایش است. حالا متأسفانه یا خوشبختانه، به نظر من یک سری از بازیکنان فقط به صرف اینکه بگویند لژیونر هستند، راهی لیگ‌های سطح پایین می‌شوند. اگر فدراسیون بتواند در این موضوع ورود کند، حتی جلوی حضور برخی بازیکنان در لیگ‌های بی‌کیفیت را بگیرد و شرایطی فراهم کند که همان بازیکنان در لیگ خودمان هم درآمد خوبی داشته باشند، کیفیت لیگ برتر هم بالاتر می‌رود.

مربی والیبال خاطرنشان کرد: اینکه بازیکن برود در لیگ دسته یک برخی کشورها بازی کند، اتفاق مثبتی نیست. ترکیه لیگ خوبی دارد، اما بعضی از لیگ‌هایی که بازیکنان ما به آنجا می‌روند، واقعاً سطح بالایی ندارند. به نظر من فدراسیون باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشد. الان شاید هفت، هشت بازیکن در سطح یک داشته باشیم که بتوانند در لیگ‌های معتبر دنیا بازی کنند. حتی همان بازیکنان هم اگر بروند و بیشتر روی نیمکت باشند، باز هم به تیم ملی لطمه می‌خورد.

صفایی همچنین درباره برنامه خود برای فصل آینده لیگ برتر نیز گفت: واقعیت این است که امسال یکی، دو پیشنهاد داشتم و خدا را شکر با یک تیم خیلی خوب به توافق رسیدیم. حدود ۹۵ درصد تیم را بسته‌ایم و فقط یکی، دو بازیکن باقی مانده‌اند. در روزهای آینده از ترکیب کادر فنی و بازیکنان رونمایی می‌کنیم. فعلاً اجازه بدهید نام تیم را اعلام نکنم، اما تیم خوبی است.

برخی بازیکنان لیگ رفتار غیرحرفه‌ای دارند

وی در ادامه به یکی از مشکلات نقل‌وانتقالات لیگ اشاره کرد و اظهار داشت: یک موضوعی که دوست دارم حتماً روی آن تأکید شود، این است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، متأسفانه یک سری از بازیکنان کار غیراخلاقی انجام می‌دهند. با یک باشگاه قرارداد داخلی یا پیش‌قرارداد امضا می‌کنند، اما وقتی باشگاه دیگری مبلغ بیشتری پیشنهاد می‌دهد، خیلی راحت قراردادشان را نادیده می‌گیرند و با تیم دیگری قرارداد می‌بندند.

باید قراردادهای داخلی هم اعتبار داشته باشد

مربی والیبال تصریح کرد: از رئیس فدراسیون والیبال و سازمان لیگ خواهش می‌کنم قبل از باز شدن سامانه ثبت قراردادها، برنامه‌ریزی کنند تا قراردادهای داخلی هم اعتبار داشته باشد. وقتی بازیکنی با باشگاهی قرارداد داخلی امضا می‌کند، نباید به راحتی بتواند به تیم دیگری برود، چون باشگاه روی آن بازیکن سرمایه‌گذاری کرده و در دقیقه ۹۰ با مشکل مواجه می‌شود. این موضوع، مشکل اکثر مربیان و باشگاه‌هاست. بازیکن پیش‌قرارداد یا قرارداد داخلی را امضا می‌کند، اما زمان ثبت رسمی قرارداد، مشخص می‌شود با باشگاه دیگری توافق کرده است. امیدوارم سازمان لیگ برای این موضوع راهکار مناسبی در نظر بگیرد.

باید برای ملی‌پوشان پشتوانه مالی در نظر بگیریم

صفایی در واکنش به اینکه برخی بازیکنان پیش از لیگ ملت‌ها برای لیگ قرارداد بسته بودند و در جریان مسابقات لیگ ملت‌ها نگران مصدوم شدن بودند، گفت: من هم به بازیکن حق می‌دهم و هم به فدراسیون. ما باید مثل برخی فدراسیون‌های دیگر برای ملی‌پوشان یک پشتوانه مالی و حمایتی در نظر بگیریم. بازیکن باید بداند اگر برای تیم ملی بازی کرد و خدای نکرده مصدوم شد، فدراسیون از او حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: من خودم دو، سه بار زانویم را عمل کرده‌ام و این شرایط را لمس کرده‌ام. متأسفانه وقتی بازیکن مصدوم می‌شود، خیلی وقت‌ها دیگر کسی سراغش را نمی‌گیرد. من مخالف این هستم که بازیکنی به خاطر ترس از مصدومیت، صد درصد توانش را برای تیم ملی نگذارد؛ بازیکن تا آخرین لحظه باید برای تیم ملی بجنگد، اما اگر یک پشتوانه مناسب برای ملی‌پوشان وجود داشته باشد و بازیکن بداند در صورت مصدومیت تنها نمی‌ماند، با آرامش و اطمینان بیشتری برای تیم ملی به میدان می‌رود.