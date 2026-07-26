مدیریت مصرف برق تداوم حرکت چرخ اقتصاد کشور را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق در روزهای گرم تابستان گفت: قاچاق برق، برق‌دزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز، به‌ویژه در شرایط جنگی و اوج گرما، تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه خیانت به مردم و وطن و تعرض به سرمایه‌های ملی و امنیت انرژی کشور است.

وی افزود: هر دستگاه ماینر غیرمجاز با مصرف بی‌رویه برق، به پایداری شبکه، حقوق مشترکان، تولید و خدمات عمومی آسیب می‌زند و برخورد قاطع با این مراکز، اقدامی برای صیانت از حقوق مردم و حمایت از تولید ملی است.

فرهزاد با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: صرفه‌جویی مردم، امکان تأمین برق بیشتر برای تولید و شهرک‌های صنعتی، حفظ اشتغال و تداوم حرکت چرخ اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به کاهش محدودیت تأمین برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته، این تصمیم را در راستای حمایت از تولید دانست و تأکید کرد: این تسهیلات شامل صنایع انرژی‌بر نمی‌شود و این صنایع همچنان موظف به اجرای تکالیف قانونی خود برای تأمین برق و احداث نیروگاه اختصاصی هستند.

مدیرعامل شرکت برق چهارمحال وبختیاری مقابله با برق‌دزدی و ماینینگ غیرمجاز، مدیریت مصرف و همراهی مردم را سه محور مهم برای حفظ امنیت انرژی و پایداری شبکه برق کشور، عنوان کرد.