کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز از منزل مسکونی در ارومیه؛ضرب و شتم‌ ماموران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع برق آذربایجان غربی اعلام کرد: کارشناسان شرکت با اتکا به تحلیل داده‌های مصرف برق، رصد هوشمند شبکه و گزارش میدانی پس از هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ دستور لازم، تیم عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به محل اعزام شد.

در بازرسی انجام‌شده مشخص شد برق مورد نیاز این ۳ دستگاه ماینر از طریق انشعاب غیرمجاز ایجادشده در پشت سوکت ورودی یک کنتور مکانیکی تأمین می‌شود؛ اقدامی که با هدف پنهان ماندن مصرف واقعی برق انجام شده بود.

در جریان این عملیات، سه دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و از مدار خارج شد که طبق بررسی کارشناسان حاضر در محل حرارت بالای دستگاه‌ها و نحوه غیراستاندارد تأمین برق، خطر بروز آتش‌سوزی را به شدت افزایش داده بود و در صورت ادامه فعالیت، جان ساکنان و همسایگان نیز به دلیل آتش سوزی می‌توانست در معرض خطر قرار گیرد.

عملیات جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز بدون حاشیه نبود و در هنگام اجرای حکم قضایی، مالک منزل با عوامل شرکت توزیع نیروی برق درگیر شد و کارکنان صنعت برق در شرایطی پرتنش، مأموریت خود را به پایان رساندند، اتفاقی که بار دیگر نشان داد مقابله با برق‌های غیرمجاز و مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز، علاوه بر پیچیدگی‌های فنی، گاهی با مخاطرات جانی و فیزیکی نیز همراه است.