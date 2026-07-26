به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، مهندس امین حاجی‌دولو به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل این شرکت منصوب شد؛ انتصابی که می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در حوزه ارتباطات راهبردی، دیپلماسی رسانه‌ای و معرفی ظرفیت‌های یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعت پتروشیمی کشور باشد.

حاجی‌دولو از مدیران باسابقه حوزه رسانه و ارتباطات کشور است که طی سال‌های گذشته در مسئولیت‌های مختلف اجرایی و رسانه‌ای، از جمله در مجموعه‌های دولتی، تجربه ارزشمندی در حوزه سیاست‌گذاری ارتباطی، مدیریت افکار عمومی، تعامل با رسانه‌ها و روایت دستاوردهای ملی کسب کرده است.

تجربه حضور وی در ساختارهای ارتباطی دولت و همکاری نزدیک با مدیران ارشد اجرایی کشور، موجب شده است تا شناخت دقیقی از الزامات ارتباطات حرفه‌ای در سطح ملی، مدیریت پیام، ارتباط با رسانه‌های اثرگذار و تبدیل عملکرد سازمان‌ها به روایت‌های امیدآفرین داشته باشد.

اکنون این تجربه رسانه‌ای و مدیریتی در یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعت پتروشیمی کشور به کار گرفته خواهد شد؛ مجموعه‌ای که با نقش‌آفرینی در تولید، صادرات، ارزآوری و توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است.

انتظار می‌رود مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم با تکیه بر رویکردی تحول‌گرا، ضمن تقویت ارتباط سازمان با رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان داخلی و خارجی، زمینه معرفی گسترده‌تر توانمندی‌ها، دستاوردهای تولیدی و نقش‌آفرینی این شرکت در اقتصاد ملی را فراهم کند.

در دوره جدید، روابط عمومی پتروشیمی جم می‌تواند از یک واحد اطلاع‌رسان صرف، به یک مجموعه راهبردی در حوزه برندسازی سازمانی، دیپلماسی رسانه‌ای، مدیریت ارتباطات بحران و ارتقای سرمایه اجتماعی شرکت تبدیل شود.