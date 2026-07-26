به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ثبت جهانی این اثر تاریخی نوشت: ثبت جهانی قلعه الموت تنها یک خبر فرهنگی نیست، بلکه فرصتی برای روایت ایران آنگونه که هست؛ سرزمینی با تاریخی متکثر، مردمی مقاوم و تمدنی که در دل تهدیدها، حیات، دانایی و هویت خود را حفظ کرده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و هویتی این اثر تاریخی افزود: امروز الموت میتواند به یکی از روایتهای مشترک وحدت ملی برای ایران تبدیل شود؛ روایتی که ریشه در تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین دارد و میتواند تصویری واقعی از ایران را به جهانیان ارائه کند.
نظر شما