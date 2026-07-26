به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری رباط‌کریم با صدور اطلاعیه‌ای درباره خبر منتشرشده پیرامون استعفای شهردار این شهر، اعلام کرد تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه یا گزارش رسمی از سوی شهردار به فرماندار شهرستان ارائه نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: فرمانداری خبر مربوط به استعفای شهردار رباط‌کریم را از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی مطلع شده و با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود شهردار در اسرع وقت گزارش رسمی خود را به فرماندار شهرستان ارائه کرده و درباره دلایل این تصمیم، اعم از اداری یا شخصی، توضیحات شفافی ارائه دهد.

فرمانداری رباط‌کریم همچنین تأکید کرد: انتشار رسانه‌ای چنین موضوعی پیش از طرح رسمی آن با عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان، با رویه‌های معمول اداری و الزامات هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی همخوانی ندارد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از دریافت گزارش رسمی شهردار و بررسی موضوع، اخبار تکمیلی از سوی فرمانداری به اطلاع عموم خواهد رسید.