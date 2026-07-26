به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان مختاری اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از بستر و حریم رودخانه زایندهرود و جلوگیری از هرگونه تصرفات غیرقانونی، گشتهای بازرسی این شرکت در عملیاتی ضربتی و شبانه، موفق به شناسایی و توقیف دو دستگاه بیل مکانیکی در محدوده نیروگاه اسلامآباد درچه از توابع اصفهان شدند.
وی ادامه داد: متخلفان با سوءاستفاده از پوشش تاریکی شب، قصد داشتند با حفر کانال بهمنظور عبور خط لوله، بدون اخذ مجوزهای قانونی از شرکت آب منطقهای اصفهان، بستر رودخانه را تصرف و تخریب کنند که با هوشیاری نیروهای گشت و بازرسی، این اقدام متوقف و تجهیزات مذکور به پارکینگ شرکت منتقل شد.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای اصفهان با تأکید بر اینکه هرگونه عملیات عمرانی و اجرایی در حریم و بستر رودخانهها نیازمند اخذ مجوزهای لازم از شرکت آب منطقهای است، افزود: نیروهای گشت و بازرسی این شرکت بهصورت شبانهروزی و در تمامی ایام هفته، محدودههای تحت مدیریت را رصد کرده و با هرگونه دخل و تصرف، برداشت غیرمجاز مصالح و فعالیتهای غیرقانونی در حریم رودخانهها بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهند کرد.
مختاری از شهروندان و ساکنان مجاور رودخانه خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بستر و حریم رودخانه، مراتب را سریع به سامانه گزارش مردمی ۳۸۴۸ اطلاع دهند تا از وقوع خسارات احتمالی به بستر رودخانه و منابع آبی استان پیشگیری شود.
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