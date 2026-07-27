به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله شریعتمداری صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گلبهار با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: خدمت به مردم، گرهگشایی از مشکلات و حل مسائل آنان، مهمترین مأموریت مدیران در نظام اسلامی است.
مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: مدیران باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و نگاه مسئلهمحور، زمینه تسهیل امور مردم را فراهم کنند و اجازه ندهند فرآیندهای اداری موجب کندی خدمترسانی شود.
وی با اشاره به در پیش بودن دهه پایانی ماه صفر و حضور گسترده زائران حضرت رضا(ع)، گفت: بخش عمده خدمترسانی در این ایام بر عهده مردم، هیئات مذهبی، مساجد و مواکب است و وظیفه دستگاههای اجرایی، هماهنگی، پشتیبانی و تسهیلگری برای خدمت بهتر به زائران است.
شریعتمداری با تأکید بر جایگاه شهرستان گلبهار به عنوان مسیر ورودی زائران به مشهد، خواستار همکاری همه دستگاهها برای تأمین نیازهای مواکب، آب بستهبندی، یخ، زیرساختهای مورد نیاز و حمایت از مجموعههای مردمی شد.
مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این توفیق بزرگی است که مسئولان در کنار مردم بتوانند در خدمترسانی به زائران حضرت علیبن موسیالرضا(ع) نقشآفرینی کنند.
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