به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کشور ترکیه با بیان اینکه استان اردبیل به‌عنوان خاستگاه سلسله صفویه، از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری دولت ملی ایران و گسترش مذهب تشیع برخوردار بوده، اظهار کرد: این پیشینه تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند در تقویت روابط با کشورهای همسایه به‌ویژه جمهوری آذربایجان و ترکیه است.

وی با بیان اینکه ارتباط میان ملت‌ها از طریق اشتراکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی می‌تواند اثرگذارتر از روابط رسمی دولت‌ها باشد، افزود: معرفی این ریشه‌های مشترک تاریخی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های هفته استان اردبیل بوده و دبیرخانه این رویداد برای انسجام تعاملات فرهنگی با کشورهای منطقه به‌صورت مستمر و در قالب برنامه‌ای منسجم فعال خواهد ماند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه اردبیل در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد، ادامه داد: منطقه آزاد اردبیل، منطقه ویژه اقتصادی، کشت و صنعت‌های پارس و مغان و موقعیت مرزی استان، فرصت مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

امامی یگانه با بیان اینکه استان اردبیل بیش از ۴درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند، تصریح کرد: سال گذشته در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان ۳۰۷ فرصت سرمایه‌گذاری معرفی شده که بخشی از آن‌ها وارد مرحله اجرا شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ طرح سرمایه‌گذاری با ارزشی افزون بر ۴۲هزار میلیارد تومان نهایی شده که در میان آن‌ها طرح‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی نیز وجود دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار استان گفت: براساس گزارش اتاق بازرگانی، رتبه استان اردبیل در شاخص تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری از رتبه ۲۸ به رتبه ۷ ارتقا یافته که بیانگر بهبود روند حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در فرآیندهای اداری است.

امامی یگانه با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان بیان کرد: وجود ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، گمرک بیله‌سوار و دسترسی به بازارهای قفقاز، اوراسیا و کشورهای اروپای شرقی، موقعیت ممتازی برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: هدف‌گذاری استان، افزایش صادرات از ۲۸۰میلیون دلار فعلی به دست‌کم ۲ برابر در یک برنامه چندساله و بهره‌گیری از بازار ۴۰۰میلیون نفری کشورهای منطقه است.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انسجام ملی ایرانیان در مقاطع مختلف تاریخی گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس و همچنین در مقاطع حساس دیگر نشان داده‌اند که در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و آرمان‌های ملی و دینی خود متحد هستند.

امامی یگانه افزود: تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در ایران هیچ‌گاه مانعی برای حفظ وحدت ملی نبوده و هر زمان که تمامیت ارضی کشور در معرض تهدید قرار گرفته، ملت ایران با انسجام و همبستگی از منافع ملی خود دفاع کرده است.

وی بیان کرد: این روحیه وحدت و همدلی که ریشه در باورهای دینی و ملی مردم دارد، موجب شده تا محاسبات دشمنان درباره جامعه ایران نادرست از آب درآید.

