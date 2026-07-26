امام جمعه بوشهر: برنامه های منسجم آموزش قرآن در مدارس تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در ششمین نشست شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه‌های آموزش قرآن کریم، گفت: آموزش‌های قرآنی باید متناسب با سن، سطح علمی و توانایی مخاطبان طراحی شود و در کنار آموزش روخوانی و روان‌خوانی، آموزش مفاهیم، زبان عربی و مهارت‌های تخصصی قرائت نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: در حوزه آموزش قرآن باید از روش‌های جدید، چابک، قوی و صحیح استفاده کرد و برای گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، روش‌های آموزشی متناسب طراحی شود.

رئیس شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه استادان برجسته قرآنی افزود: برخی استادان و مجموعه‌های قرآنی در استان بوشهر و کشور، تجربه‌های ارزشمندی در زمینه آموزش قرآن دارند که باید از ظرفیت آنان برای تدوین و اجرای روش‌های آموزشی بهره گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش‌های تخصصی قرائت قرآن بیان کرد: باید در حوزه صوت و لحن، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های قرائت، آشنایی با سبک‌های موسیقایی و آموزش‌های حرفه‌ای، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و برای این بخش، مربی و استاد تربیت شود.

لزوم برگزاری منظم محافل قرآنی شهرستانی و استانی

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار برگزاری منظم محافل قرآنی شهرستانی و استانی شد و گفت: این محافل باید با شکوه و برنامه‌ریزی مناسب برگزار شود و از ظرفیت صداوسیما و شبکه‌های قرآنی برای پوشش آن استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: در این محافل می‌توان از نوجوانان، جوانان و قاریان برجسته دعوت کرد و در کنار تلاوت، شیوه و تکنیک‌های قرائت نیز به مخاطبان آموزش داده شود تا محافل قرآن صرفاً به تلاوت محدود نباشد و جنبه آموزشی نیز پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر در حوزه قرآن ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، اما باید برای تولید و پرورش قاریان جدید و تقویت سطح قرائت، یک کارگروه تخصصی تشکیل شود.

رئیس شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر همچنین بر ضرورت توسعه طرح‌های حفظ قرآن کریم تأکید کرد و گفت: جریان حفظ قرآن در استان باید با قوت ادامه پیدا کند و برای آموزش و تربیت حافظان قرآن، از ظرفیت آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، مؤسسات قرآنی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی استفاده شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به فعالیت کلاس‌های حفظ قرآن در بوشهر و برخی شهرستان‌ها افزود: باید برای شهرستان‌هایی که در حوزه حفظ قرآن با کمبود مربی و استاد مواجه هستند، برنامه ویژه‌ای طراحی شود تا ظرفیت حفظ قرآن در سراسر استان به‌صورت متوازن توسعه پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت صداوسیما برای معرفی حافظان قرآن اظهار کرد: معرفی حافظان و قاریان برتر از طریق رسانه می‌تواند موجب ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان و الگوسازی برای نسل جدید شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین از برگزاری محافل انس با قرآن در قالب گروه‌های جهادی تقدیر کرد و گفت: این محافل باید در مناطق مختلف، به‌ویژه روستاها و مناطق محروم، استمرار داشته باشد و فعالیت‌های قرآنی نباید در هیچ شرایطی تعطیل شود.

ضرورت تدوین برنامه‌های منسجم برای آموزش قرآن در مدارس

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌های منسجم برای آموزش قرآن در مدارس تأکید کرد و گفت: آموزش روخوانی، روان‌خوانی و حفظ پایه قرآن باید به‌صورت سازمان‌یافته در مدارس دنبال شود و از ظرفیت مربیان و استادان قرآنی برای ارتقای سطح آموزش دانش‌آموزان استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت استان بوشهر در حوزه حفظ قرآن، بر ضرورت تلاش برای تبدیل این استان به یکی از قطب‌های حفظ قرآن کشور تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت پیوست قرآنی اربعین تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین باید ساختارمندتر شود و ظرفیت موکب‌های قرآنی استان بوشهر برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در این رویداد بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین خواستار پیگیری جدی مصوبات شورای عالی قرآن استان شد و اظهار کرد: مصوبات این شورا باید به‌صورت جدی دنبال شود تا تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد.

در این نشست حجت‌الاسلام قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و دبیر شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی استان در سخنان کوتاهی به ارائه گزارشی از روند پی گیری مصوبات قبلی شورا پرداخت.