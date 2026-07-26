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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

صحبت‌های ویژه زلاتان در تمجید از مسی؛ او یک هیولاست!

صحبت‌های ویژه زلاتان در تمجید از مسی؛ او یک هیولاست!

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال سوئد بار دیگر به تمجید از عملکرد لیونل مسی با وجود نایب قهرمانی او همراه با آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتان ابراهیموویچ ستاره سال های نه چندان دور فوتبال سوئد که سابقه بازی با لیونل مسی را در بارسلونا اسپانیا داشت با پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به تمجید از پادشاه فوتبال آرژانتین پرداخت و گفت: مسی تبدیل به یک هیولا شده و هیچکس نمیتواند به او برسد. او همان مسی است که با چشمان خودم دیدم، همانی که به دیدنش عادت کرده‌ایم و هنوز هم داریم میبینیم.

وی افزود: یادتان باشد او همین حالا هم همه چیز را برده؛ به رزومه‌اش نگاه کنید، جام جهانی، توپ طلا و همه چیز را دارد. اما باز هم بیشتر میخواهد و این واقعاً شگفت‌انگیز است.

کد مطلب 6899876

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