به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه به رسانه ESPN گفته‌اند که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در حال تسریع روند برگزاری یک نشست اضطراری با حضور ۵۵ فدراسیون عضو خود در همین هفته است تا درباره راه‌های مقابله با طرح فیفا برای جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از طریق واگذاری بخشی از سهام به سرمایه‌گذاران خارجی گفتگو کند؛ اقدامی که از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای مقابله با آن، تحریم جام جهانی است.

در چارچوب طرحی که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از آن با عنوان «آزادسازی ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری فیفا» یاد کرده، این نهاد جهانی قصد دارد برای تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت تازه‌تأسیس FIFA Forward Enterprise (FFE) سرمایه‌گذار جذب کند. این شرکت قرار است مدیریت فعالیت‌های تجاری و برگزاری رویدادهای فیفا، از جمله دوره‌های آینده جام جهانی مردان و زنان، را بر عهده بگیرد.

یوفا روز سه‌شنبه در واکنشی سریع به این طرح اعلام کرد: فوتبال چیزی نیست که فیفا بتواند آن را بفروشد.

جزئیات طرح جدید فیفا

فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد شرکت FFE قصد دارد تا پایان سال جاری حداکثر ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این جذب سرمایه بر پایه ارزش‌گذاری اولیه ۲۰ میلیارد دلاری این شرکت انجام خواهد شد و از طریق انتخاب دقیق سرمایه‌گذاران بلندمدتی صورت می‌گیرد که تنها سهام اقلیت و بدون حق کنترل را خریداری خواهند کرد.

جیانی اینفانتینو در بیانیه فیفا گفت: این طرح در راستای دموکراتیزه کردن فوتبال در سراسر جهان است.

نگرانی‌ها درباره ارتباط اینفانتینو و ترامپ

جام جهانی مردانی که همین ماه به پایان رسید، روابط سیاسی و شخصی میان دونالد ترامپ و جیانی اینفانتینو را بیش از پیش تقویت کرد؛ موضوعی که به نگرانی‌های موجود، از جمله در داخل یوفا، درباره این روابط دامن زده است.

وعده افزایش کمک مالی به فدراسیون‌ها

فیفا در بیانیه خود، این پروژه را با تأکید بر میزان پولی که هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو تا سال ۲۰۳۸ می‌توانند از طریق برنامه FIFA Fast-Forward Program دریافت کنند، معرفی کرد.

بر اساس این طرح، کمک‌های توسعه‌ای که در چرخه تجاری جام جهانی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ برای هر فدراسیون ۸ میلیون دلار تعیین شده بود، به ۲۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت و سپس در دوره‌های بعدی به ۲۲ میلیون دلار و ۲۴ میلیون دلار خواهد رسید.

مخالفت نخستین رهبر سیاسی

اندی برنهام نخست‌وزیر بریتانیا، نخستین چهره برجسته سیاسی بود که به این پیشنهاد واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی X نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌گذاران نیست.

همکاری فیفا با داماد ترامپ

فیفا برای اجرای این طرح با شرکت خدمات مالی چندملیتی J.P. Morgan همکاری می‌کند. در میان سرمایه‌گذاران احتمالی نیز نام شرکت Thrive Eternal دیده می‌شود؛ شرکتی که توسط جاشوا کوشنر راه‌اندازی شده است. (جاشوا برادر جرد کوشنر است داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا)

در بیانیه یوفا آمده است: «این اقدام از خط قرمزی عبور می‌کند که نهادهای اداره‌کننده فوتبال هرگز نباید از آن عبور کنند. یوفا این موضوع را بسیار جدی می‌داند. همه فدراسیون‌های ملی، لیگ‌ها، باشگاه‌ها، بازیکنان، هواداران، دولت‌ها و هر کسی که برای آینده فوتبال اهمیت قائل است نیز باید آن را جدی بگیرد.

روح فوتبال و شیوه اداره آن، دارایی‌هایی نیستند که بتوان درباره آن‌ها معامله کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که هیچ شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی سود خواهند برد، وجود ندارد.

هیچ‌یک از ما مالک فوتبال نیستیم؛ فوتبال چیزی نیست که فیفا بتواند آن را بفروشد.»

نشست اضطراری ۵۵ عضو یوفا

برای نشان دادن اتحاد اروپا در مخالفت با طرح اینفانتینو، قرار است نشست ۵۵ فدراسیون عضو یوفا طی همین هفته برگزار شود. منابع آگاه گفته‌اند احتمال برگزاری این نشست به‌صورت مجازی بسیار زیاد است و انتظار می‌رود پیش از پایان هفته برگزار شود.

فیفا در سال ۲۰۲۱ نیز به دلیل تهدید یوفا به تحریم، از طرح برگزاری جام جهانی هر دو سال یک‌بار عقب‌نشینی کرد و اکنون نیز انتظار می‌رود همین ابزار بازدارنده برای مقابله با طرح جدید فیفا مورد استفاده قرار گیرد.



اختیار فدراسیون‌ها و حفظ کنترل فیفا

فیفا اعلام کرده است که هر فدراسیون عضو می‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد که آیا مایل به مشارکت در فرصت‌های مالی جدید این طرح هست یا خیر.

این نهاد همچنین تأکید کرد: فیفا کنترل کامل FFE را حفظ خواهد کرد و اختیار انحصاری در زمینه اداره فوتبال، مسابقات، تقویم بازی‌ها و تمامی تصمیمات مقرراتی و ورزشی همچنان در اختیار فیفا باقی خواهد ماند.

فیفا تاکنون هیچ جدول زمانی مشخصی برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره این طرح از سوی شورای فیفا به ریاست اینفانتینو یا ۲۱۱ فدراسیون عضو ارائه نکرده است.

قرار است کنگره آنلاین فیفا در ۲۳ نوامبر برگزار شود تا میزبانان جام جهانی زنان در سال‌های ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵ به‌طور رسمی تأیید شوند.