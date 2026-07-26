به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، در نامه‌ای که به‌تازگی فاش شده از «حرفه‌ای‌گری» تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ تمجید کرده است آن هم در شرایطی که فیفا هم‌زمان تحقیقاتی را درباره رفتار بازیکنان این تیم پس از شکست در فینال جام جهانی مقابل اسپانیا آغاز کرده است.

ارسال نامه تبریک پس از پایان جام جهانی، اقدامی معمول از سوی رئیس فیفا محسوب می‌شود و اینفانتینو برای هر سه تیمی که مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کرده‌اند، نامه‌ای ارسال کرده است. با این حال، انتخاب واژه‌های او در نامه خطاب به آرژانتین با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

این نامه که ابتدا توسط رسانه‌های آرژانتینی منتشر و سپس توسط Daily Mail Sport تأیید شد، خطاب به کلودیو تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، نوشته شده است. اینفانتینو در این نامه از نقش آرژانتین در برگزاری موفق جام جهانی قدردانی کرده و عملکرد این تیم را «حرفه‌ای» توصیف کرده است.

او در نامه خود نوشت:

«جناب آقای رئیس،

روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، در ورزشگاه باشکوه نیویورک–نیوجرسی، آرژانتین پس از دیداری هیجان‌انگیز برابر اسپانیا، مدال نقره جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را کسب کرد.

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را بابت این دستاورد مهم دیگر برای فوتبال آرژانتین بار دیگر به شما تقدیم کنم.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای همیشه به عنوان جشنی فراموش‌نشدنی از فوتبال در خاطره‌ها باقی خواهد ماند؛ تورنمنتی که با مسابقاتی تماشایی، ظهور استعدادهای جدید، حضور بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال و فضای فوق‌العاده ورزشگاه‌های مملو از هواداران همراه بود.

عملکرد درخشان آلبی‌سلسته نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل شدن این دوره از رقابت‌ها به رویدادی استثنایی داشت؛ رویدادی که میلیون‌ها علاقه‌مند به فوتبال را در سراسر جهان مجذوب خود کرد.

لطفاً تبریک صمیمانه مرا به همه کسانی که در این موفقیت بزرگ نقش داشتند، ابلاغ کنید؛ از بازیکنان و سرمربی، لیونل اسکالونی، گرفته تا اعضای کادر فنی و پزشکی و البته هواداران پرشماری که در طول مسابقات همواره تیم را همراهی و تشویق کردند.

چنین موفقیت‌هایی همیشه حاصل تلاش مستمر، حرفه‌ای‌گری و توجه به جزئیات است؛ اما در کنار آن، نتیجه شور، تعهد و عشق به این ورزش زیبا نیز هست. همه این عوامل نوید آینده‌ای بسیار روشن را می‌دهند و بدون تردید راه را برای موفقیت‌های بزرگ‌تر فوتبال آرژانتین هموار خواهند کرد.

برای شما، جناب رئیس، در رقابت‌های آینده بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم خیلی زود دوباره شما را ببینم.

با نهایت احترام و دوستی، جیانی اینفانتینو»

رفتار جنجالی آرژانتین زیر ذره‌بین فیفا

آرژانتین که در فینال پس از وقت‌های اضافه مقابل اسپانیا شکست خورد، در طول مسابقات به دلیل سبک بازی تدافعی و آنچه منتقدان آن را «ضدفوتبال» توصیف کردند، بارها باعث نارضایتی حریفان شده بود.

قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ در دیدار نهایی حتی نتوانست یک شوت در چارچوب دروازه اسپانیا ثبت کند. پس از پایان مسابقه نیز بازیکنان این تیم هنگام اهدای جام به اسپانیا، به نشانه اعتراض به جام قهرمانی پشت کردند و هنگام بالا رفتن جام توسط شاگردان لوئیس دلافوئنته، روی خود را برگرداندند.

علاوه بر این، لئوناردو پاردس پس از پایان مسابقه در درگیری‌ای که به نظر می‌رسید ناهوئل مولینا، تیاگو آلمادا و روبرتو آیالا (دستیار سرمربی) نیز در آن حضور داشتند، به اریک گارسیا حمله کرد؛ حادثه‌ای که اکنون فیفا در حال بررسی آن است.

همچنین لیونل مسی تلاش کرد داور مسابقه، اسلاوکو وینچیچ، را متقاعد کند که مارک کوکوریا را از زمین اخراج کند؛ زیرا مدافع اسپانیا هنگام صحبت با داور، دستش را جلوی دهانش گرفته بود. آرژانتینی‌ها پیش از این نیز در دیدار نیمه‌نهایی مقابل انگلیس، تلاش مشابهی را علیه جود بلینگهم انجام داده بودند.