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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

جام جهانی ۲۰۲۶؛

اقدام ویژه آرژانتین برای مسی/ یک دقیقه تشویق در تمام ورزشگاه‌ها

اقدام ویژه آرژانتین برای مسی/ یک دقیقه تشویق در تمام ورزشگاه‌ها

رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین دستور داد پیش از آغاز تمامی مسابقات داخلی این کشور، به احترام لیونل مسی، لیونل اسکالونی و اعضای تیم ملی آرژانتین، یک دقیقه تشویق در ورزشگاه‌ها انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کلودیو «چیکی» تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که به پاس قدردانی از لیونل مسی، لیونل اسکالونی و تمامی اعضای تیم ملی آرژانتین، پیش از آغاز تمامی مسابقات فوتبال در این کشور، یک دقیقه تشویق برگزار خواهد شد.

این مراسم در تمام ورزشگاه‌های فوتبال آرژانتین برگزار می‌شود تا از دستاوردهای تیم ملی و قهرمانی‌های اخیر این تیم تقدیر شود.
تاپیا همچنین اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) با درخواست فدراسیون آرژانتین موافقت کرده است تا باشگاه‌های آرژانتینی حاضر در مرحله پلی‌آف جام سودامریکانا بتوانند با حمل پرچمی ویژه در تجلیل از تیم ملی آرژانتین وارد زمین مسابقه شوند.

اقدام ویژه آرژانتین برای مسی/ یک دقیقه تشویق در تمام ورزشگاه‌ها

کد مطلب 6895495

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