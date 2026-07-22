به گزارش خبرنگار مهر، کلودیو «چیکی» تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که به پاس قدردانی از لیونل مسی، لیونل اسکالونی و تمامی اعضای تیم ملی آرژانتین، پیش از آغاز تمامی مسابقات فوتبال در این کشور، یک دقیقه تشویق برگزار خواهد شد.
این مراسم در تمام ورزشگاههای فوتبال آرژانتین برگزار میشود تا از دستاوردهای تیم ملی و قهرمانیهای اخیر این تیم تقدیر شود.
تاپیا همچنین اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) با درخواست فدراسیون آرژانتین موافقت کرده است تا باشگاههای آرژانتینی حاضر در مرحله پلیآف جام سودامریکانا بتوانند با حمل پرچمی ویژه در تجلیل از تیم ملی آرژانتین وارد زمین مسابقه شوند.
نظر شما