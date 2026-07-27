داور فینال جام جهانی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلاوکو وینچیچ داور سرشناس اسلوونیایی از قضاوت دیدار فینال جام جهانی فوتبال، از دنیای داوری خداحافظی کرد. این خبر را فدراسیون فوتبال اسلوونی به صورت رسمی تأیید کرده است.
وینچیچ که ۴۶ سال دارد، از سال ۲۰۱۰ با قرار گرفتن در فهرست داوران بینالمللی فعالیت خود را در سطح جهانی آغاز کرد. او در رقابتهای جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ بهعنوان داور ششم حضور داشت و در ادامه نیز همراه تیم داوری اسلوونی تا مرحله یکچهارم نهایی این مسابقات پیش رفت.
یک سال بعد، وینچیچ قضاوت مسابقات مرحله نهایی رقابتهای زیر ۱۷ سال اروپا در اسلواکی را بر عهده گرفت و در سال ۲۰۱۵ نیز برای نخستین بار در مرحله حذفی لیگ اروپا، دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی این رقابتها را سوت زد.
او به تدریج مسیر پیشرفت خود را طی کرد و در سال ۲۰۱۶ نخستین تجربه قضاوت در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
مهمترین موفقیتهای وینچیچ در سالهای اخیر رقم خورد؛ او در سال ۲۰۲۱ قضاوت دیدار برگشت مرحله نیمهنهایی لیگ اروپا را بر عهده داشت و سرانجام، قضاوت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بهعنوان نقطه اوج دوران حرفهایاش رقم خورد.
این داور اسلوونیایی پس از حضور در مهمترین مسابقه فوتبال جهان، تصمیم گرفت به دوران داوری خود پایان دهد و در ۴۶ سالگی سوتش را برای همیشه کنار بگذارد.
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