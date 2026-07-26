امام جمعه بردخون: رسیدگی به مطالبات مردم نباید فرسایشی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین رکنی‌حسینی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از ائمه جمعه شهرستان دیّر از برگزارکنندگان این مراسم به‌ویژه مجموعه سپاه شهرستان قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط حساس و فضای تقابل با دشمن، برگزاری این آیین نشان‌دهنده استمرار حرکت‌های انقلابی و حفظ جایگاه نهاد نمازجمعه در جامعه است.

امام جمعه بردخون با تجلیل از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: سپاه، ستون استوار صیانت از انقلاب و امنیت کشور است و ملت ایران همواره قدردان فداکاری‌ها، ایثارگری‌ها و تقدیم شهیدان والامقام این نهاد انقلابی بوده و هست.

وی با اشاره به مجاهدت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون ایستادگی فرزندان این ملت در سپاه، ارتش و دیگر نیروهای مدافع انقلاب است و همین روحیه مقاومت، دشمن را در محاسباتش با شکست مواجه کرده است.

رکنی‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و متولیان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تأکید کرد: مردم انتظار دارند مشکلاتشان با سرعت، دقت و عدالت پیگیری شود و نباید روند رسیدگی به مطالبات آنان سال‌ها به طول بینجامد.

وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها و مطالبات مردم نباید به تأخیرهای فرسایشی گرفتار شود، گفت: گاهی یک مسئله ساده سال‌ها میان بخش‌های مختلف معطل می‌ماند؛ این وضعیت با روح عدالت، خدمت‌رسانی و رضایت مردم سازگار نیست و مسئولان باید با نگاه جهادی، مسیر حل مشکلات را کوتاه و روشن کنند.

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم

امام جمعه بردخون خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم شد و افزود: مردم نباید برای احقاق حق خود، دهه‌ها در انتظار بمانند؛ اگر گره‌ای در کار آنان وجود دارد، وظیفه دستگاه‌های مسئول است که با همت مضاعف و پیگیری دقیق، آن را برطرف کنند.

وی افزود: خدمت در سنگر نماز جمعه، رسالتی الهی و مردمی است، اما این مسئله نباید موجب نادیده‌گرفتن وضعیت معیشتی خادمان این عرصه شود.

رکنی‌حسینی همچنین با تکریم خدمات امام جمعه شهرستان دیّر، از چند دهه مجاهدت‌های وی در سنگر هدایت دینی، انقلابی و اجتماعی مردم تقدیر کرد و این خدمات را سرمایه‌ای ماندگار برای منطقه دانست.

وی تأکید کرد: ائمه جمعه در همه سال‌های پس از انقلاب، علاوه بر اقامه نماز جمعه، در میدان حل مسائل مردم، حفظ وحدت، تبیین آرمان‌های انقلاب و دفاع از ولایت نقش‌آفرین بوده‌اند و این جایگاه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.