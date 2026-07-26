به گزارش خبرنگار مهر، هه یی عصر یکشنبه در نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری خراسان جنوبی و چین، با قدردانی از مسئولان استان برای برگزاری این نشست، اظهار کرد: این جلسه فرصت ارزشمندی بود تا از نزدیک با ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری خراسان جنوبی آشنا شویم.
وی با ابراز خرسندی از فعالیت شرکتهای چینی در خراسان جنوبی افزود: مشاهده حضور و رونق شرکتهای چینی در این استان برای ما بسیار خوشحالکننده است، چرا که این سرمایهگذاریها علاوه بر توسعه فعالیتهای اقتصادی، در رشد و پیشرفت منطقه نیز نقشآفرین بودهاند.
معاون سفارت چین با اشاره به حمایت مسئولان استان از سرمایهگذاران خارجی گفت: خوشحالیم که در استان خراسان جنوبی توجه ویژهای به سرمایهگذاران چینی شده و امیدواریم این حمایتها با حفظ امنیت، حقوق و منافع مشروع سرمایهگذاران ادامه یابد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از موقعیت جغرافیایی راهبردی و ظرفیتهای متنوع اقتصادی برخوردار است، تصریح کرد: این استان در بخشهایی همچون معدن، کشاورزی، انرژی و سایر حوزههای اقتصادی ظرفیتهای ارزشمندی دارد و چین آمادگی دارد همکاریهای خود را در این زمینهها توسعه دهد.
معاون سفارت چین در ایران با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست خاطرنشان کرد: تمامی پیشنهادها و موضوعات مطرحشده را ثبت و برای بررسی و پیگیری به مراجع ذیربط در پکن و تهران منتقل خواهیم کرد.
هه یی درباره موضوع ایجاد منطقه آزاد بین المللی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد بین المللی سه جانبه ( ایران، افغانستان و چین) در خراسان جنوبی، سکوی راهبردی توسعه همکاریهای ایران و چین است و میتواند زمینهساز تقویت ارتباطات اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان دو کشور باشد.
معاون سفارت چین با اشاره به سیاستهای این کشور در قبال ایران افزود: چین همواره از تلاشهای ایران برای حفظ ثبات و صلح منطقه حمایت کرده و توسعه مشترک و گسترش همکاریهای اقتصادی را از اولویتهای روابط دو کشور میداند.
وی در پایان با تأکید بر پیشینه تاریخی روابط تهران و پکن گفت: ایران و چین دو کشور با تمدنی کهن و روابطی عمیق و دوستانه هستند و امیدواریم سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دو کشور، علاوه بر توسعه فعالیتهای اقتصادی، در تحکیم روابط راهبردی و دوستانه ایران و چین نیز نقشآفرین باشند.
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