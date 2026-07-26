به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به مسائل برق و انرژی اظهار کرد: میزان تولید برق استان حدود ۱۰ هزار مگاوات است که شامل بخش برقابی، سیکل ترکیبی و سایر منابع می‌شود و این برق برای صنعت، کشاورزی و خدمات مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه صنایع فولادی و پتروشیمی از مصرف‌کنندگان عمده برق هستند، افزود: فولاد خوزستان حدود ۴۵۰ مگاوات و فولاد جهان‌آرا حدود ۳۰۰ مگاوات برق در پیک مصرف نیاز دارند. پتروشیمی فجر ۲ حدود ۱۴۰۰ مگاوات تولید داشت که حدود ۴۵۰ مگاوات را به شبکه سراسری می‌داد و پس از حملات دشمن به یوتیلیتی‌های آن، بخشی از برق این مجموعه باید تأمین شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ اشتغال تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، قرار بود حدود ۵۰ هزار نفر در کارخانه‌ها و شرکت‌ها تعدیل شوند که با رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان کشوری، این عدد به زیر پنج هزار نفر کاهش یافت. به شرکت‌ها نیز تأکید شد که از منابع داخلی خود استفاده کنند تا از بحران بیکاری جلوگیری شود.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین برق صنایع برای حفظ تولید و اشتغال ادامه داد: در بخش کشاورزی، برق چاه‌های کشاورزی و در بخش خانگی، مصرف سرمایشی از دیگر مصارف عمده است. همچنین ماینرهای غیرمجاز که برق زیادی مصرف می‌کنند، در دست جمع‌آوری است.

وی با اشاره به دمای بالای ۵۰ درجه در برخی روزهای خوزستان اظهار کرد: در رایزنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، وزیر کشور و مدیران عامل توانیر، مقرر شد خاموشی خانگی به حداقل ممکن برسد و خاموشی‌های تعمیراتی استثنا هستند. تأمین برق صنایع در اولویت قرار دارد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه انرژی خورشیدی به عنوان انرژی مکمل در استان مطرح است، گفت: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور حدود ۴۰ هزار مگاوات است و برنامه داریم در ۷۰ نقطه استان، نیروگاه‌های ۳ مگاواتی احداث کنیم که مجموعاً ۲۱۰ مگاوات تولید خواهد داشت. برای هر یک مگاوات، حدود یک و نیم هکتار زمین نیاز است و سرمایه‌گذارانی از چین و ژاپن برای این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین شرکت فولاد خوزستان برنامه‌ریزی برای احداث ۲۰۰ مگاوات در بهبهان، ۲۰۰ مگاوات در گتوند و بخشی نیز در کارون دارد.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت پنل‌های خورشیدی روی پشت بام ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها بیان کرد: می‌توان مشروط کردن پایان کار ساختمان‌ها به استفاده از انرژی خورشیدی را در دستور کار قرار داد و کمیته امداد نیز از این طریق برای مددجویان خود درآمدزایی ایجاد کرده است. همچنین پویش ۲۵ درجه برای مدیریت مصرف کولرهای گازی باید مورد توجه قرار گیرد و از رسانه‌ها می‌خواهیم در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند.

وی با اشاره به راهپیمایی اربعین امسال گفت: اربعین بعد از شهادت جانگداز رهبر انقلاب در فضایی متفاوت برگزار می‌شود. دشمن گمان می‌کرد با شهادت رهبر، شیرازه امور کشور از هم می‌پاشد اما تشییع اعجاب‌آور میلیونی در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد و حضور پرشور مردم در مرزها، نشان داد که محاسبات دشمن خطا بوده است.

استاندار خوزستان با اعلام آمار تردد زائران افزود: تا ساعت ۸ صبح امروز، ۳۱۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۶۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کرده‌اند. با وجود شهادت دو نفر و مجروحیت ۱۱ نفر بر اثر موج‌گرفتگی ناشی از حملات دشمن، هیچ خللی در حرکت زائران ایجاد نشد و این حرکت پرشورتر از قبل ادامه یافته است. اربعین به عنوان مولفه‌ای نوین به قدرت ملی کشور افزوده شده و این شکوه، درسی است برای جهانیان که ملت ایران در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده است.