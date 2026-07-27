آقاجانپور: عملیات مرصاد، شکست همیشگی جریان نفاق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی، به‌ویژه آمادگی برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین حسینی برگزار شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اشاره به همزمانی این نشست با سالروز عملیات مرصاد اظهار داشت: عملیات مرصاد صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه شکست راهبردی جریان نفاق و ستون پنجم دشمن بود؛ جریانی که دیروز با اتکا به استکبار جهانی به میدان آمد و امروز نیز با همان ماهیت، در قالب جنگ شناختی، عملیات روانی و پروژه‌های نفوذ، علیه ملت ایران فعالیت می‌کند.

وی افزود: همان بصیرت و هوشیاری که در مرصاد توطئه دشمن را ناکام گذاشت، امروز نیز مهم‌ترین سرمایه ملت ایران در برابر طراحی‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان نفاق است و حفظ وحدت ملی و تبعیت از ولایت، ضامن عبور کشور از همه فتنه‌ها خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقاجانپور با اشاره به سخن ماندگار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «هر کس به این نظام تیر انداخت، آواره شد»، اظهار داشت: این حقیقت، امروز نیز پیش روی همه کسانی است که به ملت ایران و نظام اسلامی خیانت می‌کنند یا به دشمن امید می‌بندند. تجربه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، عملیات مرصاد و حوادث سال‌های اخیر نشان داده است که سرنوشت همه جریان‌های وابسته، منافقان و خائنان، چیزی جز شکست، رسوایی و حذف از صحنه تاریخ نبوده است.

وی تأکید کرد: راز عبور جمهوری اسلامی ایران از همه فتنه‌ها و تهدیدها، تمسک به ولایت، وحدت ملی و کار جهادی است. هرجا با روحیه جهادی، اخلاص و تکیه بر مردم وارد میدان شدیم، دشمن شکست خورد و هرجا دشمن به جریان نفاق و عناصر خائن دل بست، نتیجه‌ای جز ناکامی و رسوایی نصیبش نشد.

حجت الاسلام آقاجانپور سپس با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، این حرکت عظیم را تجلی فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و اقتدار نرم جبهه مقاومت دانست و گفت: راهپیمایی اربعین ادامه همان مکتبی است که مرصاد را آفرید؛ مکتب ایمان، ولایت، ایثار و مقاومت.

وی با تأکید بر آمادگی کامل قرارگاه عاشورائیان وزارت دفاع خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌های فرهنگی، تبلیغی و پشتیبانی وزارت دفاع باید برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شود و این خدمت، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت همبستگی ملی و تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان تصریح کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) تنها یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه مجاهدتی فرهنگی و اعتقادی در امتداد مسیر شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همه مدیران و کارکنان وزارت دفاع باید با روحیه جهادی، اخلاص و مسئولیت‌پذیری، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجتماع عظیم را فراهم کنند.

