۱۲۳ شهید سهم همدان در شکست منافقین؛ پایان توهم نظامی دشمن در مرصاد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت: همدان در واپسین روزهای جنگ تحمیلی هشت ساله تنها پشتیبان جبهه‌ها نبود و این خطه کهن در عملیات مرصاد به یکی از کانون‌های اصلی مقاومت بدل شد و رزمندگانش در لحظه‌ای حساس، نقشی تعیین‌کننده در متوقف کردن آخرین قمار نظامی منافقین ایفا کردند؛ قماری که با پشتیبانی رژیم بعث عراق آغاز شد اما در تنگه چهارزبر با شکست سنگین پایان یافت.

در روزهایی که کشور هنوز در شوک حوادث سنگین تابستان ۱۳۶۷ از جمله حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و نیز فضای ناشی از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ قرار داشت، سازمان مجاهدین خلق با برداشت غلط از شرایط ایران تصور کرد زمان مناسبی برای ورود به خاک کشور و پیشروی سریع به سوی مرکز فراهم شده است. بر همین اساس نیروهای این گروهک با حمایت مستقیم ارتش عراق، عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» را آغاز کردند و از محورهای غربی کشور وارد ایران شدند.

گروهک منافقین پس از عبور از مرز، با تکیه بر سازماندهی از پیش طراحی‌شده و در قالب تیپ‌های متعدد، خود را به اسلام‌آباد غرب رساندند و در همان آغاز مسیر، کارنامه‌ای آکنده از جنایت برجای گذاشتند؛ از حمله به مردم عادی گرفته تا به شهادت رساندن مجروحان بستری در بیمارستان جنایتاتی بود که انجام دادند و هدف آنها عبور برق‌آسا از غرب کشور و رساندن ستون‌های نظامی به عمق خاک ایران بود.

رزمندگان لشکر ۳۲ انصارالحسین(ع) همدان در چهارزبر سد راه دشمن شدند

اما این محاسبه دشمن سفاک در میدان واقعیت با مقاومت نیروهای مردمی و رزمندگان اسلام درهم شکست. در نخستین ساعات مقابله، نیروهای اطلاعات عملیات و یگان‌های مستقر در منطقه، حرکت دشمن را کند کردند و اندکی بعد، محور چهارزبر به صحنه اصلی ایستادگی بدل شد؛ جایی که رزمندگان لشکر ۳۲ انصارالحسین(ع) همدان با وجود محدودیت نیرو و فشار سنگین دشمن، سد راه ستون‌های مهاجم شدند.

نقش همدان در این مقطع، صرفاً به حضور یک یگان رزمی محدود نبود بلکه همدان به واسطه استقرار نیروهای سپاه انصار الحسین(ع) و آمادگی رزمندگانش، به یکی از نقاط مهم سازماندهی و اعزام نیرو برای مقابله با تهاجم منافقین تبدیل شد. در شرایطی که دشمن می‌کوشید با استفاده از غافلگیری و سرعت عمل، تنگه‌ها و گلوگاه‌های غرب کشور را پشت سر بگذارد، نیروهای همدانی با شناخت میدانی، تجربه عملیاتی و روحیه ایثار، فرصت تثبیت را از متجاوزان به خاک ایران گرفتند.

در میان فرماندهانی که در ساعات نخست به صحنه آمدند سردار شهید حاج حسین همدانی جایگاهی برجسته داشت؛ سردار شهید همدانی با توجه به شناختی که از منطقه و توان یگان‌های مستقر داشت، به سرعت وارد میدان شد و در هماهنگی مدافعان نقش‌آفرینی کرد. روایت‌های ثبت‌شده از آن روزها نشان می‌دهد که با روشن شدن ابعاد تهدید، تلاش برای اعزام فوری نیرو، مسلح کردن بسیجیان و استقرار مدافعان در ارتفاعات و محورهای حساس با جدیت دنبال شد؛ تدبیری که در توقف موج نخست پیشروی دشمن اثرگذار بود.

در بین فرماندهان همدانی نیز نام شهید میرزا محمد سلگی نیز با عملیات مرصاد پیوندی عمیق دارد؛ فرماندهی که با وجود شرایط جسمی سخت ناشی از جانبازی، در شناسایی و تثبیت مواضع نیروها حضوری فعال داشت. این حضور، تنها یک اقدام نظامی نبود؛ نمادی از روحیه‌ای بود که در آن روزها میان رزمندگان همدانی جریان داشت، ایستادن تا آخرین توان، حتی در دشوارترین شرایط.

تنگه چهارزبر نقطه‌ای بود که رویای منافقین برای عبور سریع به سمت کرمانشاه و سپس حرکت به سوی همدان، قزوین، کرج و تهران در آن متوقف شد. شواهد به‌دست‌آمده از تجهیزات و اسناد عملیاتی دشمن نیز نشان می‌داد که مسیر پیشروی متجاوزان به کشورمان با دقت طراحی شده بود و همدان در این نقشه، یکی از محورهای مهم به شمار می‌رفت. از همین رو مقاومت شکل‌گرفته در این منطقه تنها یک نبرد موضعی نبود بلکه سد کردن مسیری بود که می‌توانست ابعاد امنیتی گسترده‌تری برای کشور ایجاد کند.

رزمندگان لشکر ۳۲ انصارالحسین(ع) در نبرد با دشمن زیر فشار سنگین دشمن بارها با موج حمله مواجه شدند، اما از مواضع خود عقب نشینی نکردند و همین پایداری، زمان لازم را برای رسیدن دیگر یگان‌های سپاه و سازماندهی ضدحمله فراهم کرد. در ادامه با پیوستن یگان‌هایی از جمله لشکر ۳۱ عاشورا، تیپ ۱۲ حضرت قائم(عج)، لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص)، لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع)، لشکر ۶ ویژه پاسداران و لشکر ۲۹ نبی‌اکرم(ص)، حلقه محاصره بر مهاجمان تنگ‌تر شد و عملیات مرصاد شکل گرفت.

دشمن به دنبال رسیدن سریع به تهران بود

آنچه مرصاد را به یکی از عملیات‌های ماندگار سال پایانی جنگ بدل کرد، تنها شکست نظامی منافقین نبود؛ بلکه درهم شکستن تصور آنها از ناتوانی ایران بود. گروهکی که با اتکا به حمایت عراق و بر پایه تحلیل‌های غلط، رسیدن سریع به تهران را در سر می‌پروراند، در همان گام‌های نخست با مقاومت نیروهایی روبه‌رو شد که نه از نظر روحی فرسوده بودند و نه میدان را خالی می‌کردند. در این میان، رزمندگان همدان از نخستین مدافعانی بودند که این توهم را فرو ریختند.

بهای این ایستادگی سنگین اما افتخارآمیز بود و در عملیات مرصاد ۱۲۳ نفر از نیروهای سپاه و بسیجی لشکر انصارالحسین(ع) همدان به شهادت رسیدند؛ شهدایی که هر یک نشانی از حضور موثر این استان در آخرین نبرد بزرگ دفاع مقدس هستند. از جمله این نام‌های ماندگار می‌توان به سردار شهید بهرام مبارکی فرمانده گردان ۱۵۴، سردار شهید مهدی ملکی‌تپه‌کبودی فرمانده گردان ۱۵۳، سردار شهید هادی فضلی فرمانده اطلاعات عملیات تیپ کربلا در لشکر ۳۲ و نیز شهیدان رمضان مصباحی و محمد شیخ‌بابایی از معاونان گردان ۱۵۷ اشاره کرد.

عملیات مرصاد در نهایت با انهدام گسترده نیروها و تجهیزات منافقین و عقب‌راندن آنها تا مرزهای بین‌المللی به پایان رسید. این شکست برای سازمان مجاهدین خلق فقط یک ناکامی تاکتیکی نبود بلکه ضربه‌ای راهبردی به ساختار، انسجام درونی و اعتبار ادعایی آنها وارد کرد. پس از عملیات مرصاد شکاف‌های داخلی در گروهک منافق مجاهدین خلق آشکارتر شد و نادرستی محاسبات رهبران آن بیش از پیش مورد پرسش قرار گرفت.

امیر سرتیپ دوم ستاد علی اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد، این حماسه ماندگار را نقطه عطف تاریخ انقلاب در مواجهه با جبهه نفاق دانست و اظهار کرد: امروز پدافند هوایی با تکیه بر تجربه سال‌های دفاع مقدس و خون پاک شهدا، با اقتداری بی‌بدیل از مرزهای هوایی ایران اسلامی حراست می‌کند.

وی با بازخوانی رشادت‌های رزمندگان در عملیات مرصاد افزود: عملیات مرصاد تنها یک مقابله نظامی نبود، بلکه تبلور غیرت دینی و ملی ملت ایران در برابر خیانت کسانی بود که به دشمنان این آب و خاک پناه برده بودند. پدافند هوایی در آن دوران و در تمامی سال‌های پس از انقلاب، نقشی حیاتی در فلج کردن توان تهاجمی دشمن ایفا کرده است.

مرصاد گورستان آمال منافقین

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهدای سوباشی با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه غرب کشور در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: عملیات مرصاد نشان داد که هرگونه تعرض به خاک پاک ایران اسلامی با پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده‌ای مواجه خواهد شد چراکه شهدای والامقام ما در این عملیات با نثار خون خود اجازه ندادند وجبی از این خاک به دست نااهلان بیفتد و امروز وظیفه ما است که آن حماسه را به عنوان یک الگوی مقاومت برای نسل‌های آینده تبیین کنیم.

وی با ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، افزود: صبری که خانواده‌های شهدا پیشه کردند پشتوانه معنوی نیروهای مسلح است و ما مدیون ایثارگری‌های شهدایی هستیم که در میدان رزم با استکبار جهانی و جبهه کفر جانانه ایستادند تا امروز کشور در اوج امنیت و آرامش باشد.

امیر اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های بومی و دفاعی پدافند هوایی اشاره کرد و گفت: کارکنان خدوم و متخصص پدافند هوایی در سال‌ها مجاهدت خاموش، لایه‌های امنیتی نفوذناپذیری را در آسمان کشور ایجاد کرده‌اند و ما در دفاع از جان، مال و نظام جمهوری اسلامی با هیچ‌کس تعارف نداریم و در برابر هرگونه تهدیدی، آماده‌ترین وضعیت رزمی را دارا هستیم.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهدای سوباشی با اشاره به یاوه‌گویی‌های سران استکبار از جمله ترامپ، تصریح کرد: دشمنان ما بدانند که دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده است و نیروهای مسلح ایران چه در میدان‌های نبرد و چه در عرصه‌های اجتماعی، سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی‌های بین‌المللی هستند، همان‌طور که در مرصاد بینی منافقین به خاک مالیده شد، هر قدرت خارجی که خیال خامی در سر بپروراند، با سد آهنین مدافعان آسمان مواجه خواهد شد.

وی حضور مردم در صحنه را عامل اصلی موفقیت نیروهای مسلح برشمرد و تاکید کرد: حمایت بی‌دریغ ملت ایران از فرزندان خود در پدافند هوایی، بزرگترین دارایی ما است و مردم ایران همواره نشان داده‌اند که در لحظات حساس، پشتیبان نیروهای خط مقدم هستند و این پیوند ناگسستنی، ترسی عظیم در دل دشمنان انداخته است.

امیر اسدی در پایان سخنان خود با تاکید بر ادامه راه شهدای والامقام و بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ما از تهدیدها نمی‌هراسیم و با قدرت راه شهدا را ادامه می‌دهیم چراکه معتقدیم نصرت الهی با کسانی است که در راه حق ایستادگی می‌کنند.

اکنون با گذشت سال‌ها مرور مرصاد بدون یادکرد از همدان و رزمندگانش ممکن نیست چراکه استان همدان در آن روزهای سرنوشت‌ساز، هم در عرصه فرماندهی و پشتیبانی و هم در خط مقدم نبرد، سهمی روشن و تعیین‌کننده داشت. اگر مرصاد کمینگاه پایان یک توهم بود، همدان یکی از مهم‌ترین سنگرهایی بود که این کمینگاه را استوار نگه داشت.