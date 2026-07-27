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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

سقوط کوییک از پل در محور ایوانکی- گرمسار؛ یک تبعه خارجی جان باخت

سقوط کوییک از پل در محور ایوانکی- گرمسار؛ یک تبعه خارجی جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از سقوط کوییک در پل محور ایوانکی به گرمسار خبر داد و گفت: یک نفر از اتباع خارجی طی این حادثه جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از سقوط کوییک در پل کیلومتر ۲۷ محور ایوانکی به گرمسار خبر داد و بیان کرد: بلافاصله پایگاه امداد و نجات عوارضی گرمسار- قم به محل حادثه اعزام شدند.

وی به جان باختن یک نفر در این حادثه اشاره داشت و ادامه داد: برای متوفی عملیات رها سازی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه سه نفر بر اثر حادثه مصدوم شدند، توضیح داد: مصدومان بعد از انجام اقدامات لازم درمانی توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان با اشاره به اینکه این حادثه دیدگان از اتباع خارجی افغانستان بودند، اضافه کرد: عملیات تثبیت و ایمن سازی محل نیز توسط هلال احمر انجام گرفته است.

کد مطلب 6900285

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