 تمرکز بدمینتون ایران برای موفقیت در رقابت های آسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد نصرتی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از روند برگزاری اردوی تدارکاتی متمرکز تیم‌های ملی بدمینتون بزرگسالان و جوانان کشور به میزبانی استان زنجان،‌ افزود: این اردو تنها بخشی از نقشه راه ملی‌پوشان است که پس از پایان این دوره، دو اردوی تدارکاتی دیگر در خرم آباد و زنجان پیش‌بینی شده است.

دبیر فدراسیون بدمینتون با اشاره به جزئیات فنی این اردو، افزود: در این مرحله، ۶ ملی‌پوش برتر شامل نیما رستم‌پور از تهران، علی حیاتی از کرمانشاه و امیرحسین حسنی از زنجان در رده بزرگسالان و محمد متین یاسمی از خراسان رضوی، امیرعلی مردانه و امیررضا حریف از تهران در رده جوانان زیر نظر سروش اسکندری و حسن متقی به عنوان کادر فنی، تمرینات خود را با حداکثر توان پیگیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین نیما رستم پور بدمینتون‌باز بزرگسال تیم ملی با تمرینات فشرده و سخت در حال آماده‌سازی برای حضور در مسابقات بین‌المللی ناگویای ژاپن است.

دبیر فدراسیون بدمینتون گفت: در این مرحله از اردو بر این موضوع تمرکز کرده ایم که ملی‌پوشان علاوه بر ارتقای سطح کیفی توان خود در ضربات و جابجایی‌ها از نظر روانی نیز به آمادگی لازم برای مسابقات برون‌مرزی برسند.

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی تمرینی در این اردو به صورت کاملا حرفه‌ای و چندبعدی طراحی شده است و جلسات تخصصی بدنسازی در باشگاه‌، ارتقای فاکتورهای استقامتی در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی انقلاب، پیاده‌سازی تاکتیک‌های سرعتی و استراتژی‌های بازی در سالن آکادمی بدمینتون زنجان را در بر می گیرد.

نصرتی ضمن قدردانی از میزبانی استان زنجان از این اردو، افزود: زنجان همواره به عنوان قطب بدمینتون کشور در میزبانی اردوها و مسابقات ملی پیش‌قدم بوده و این تداوم در میزبانی، مرهون پتانسیل‌های بالقوه زیرساختی و تعهد مثال‌زدنی عوامل اجرایی هیات بدمینتون استان است که با درک درست از نیازهای فنی ملی‌پوشان، شرایط مطلوبی را برای آنها فراهم کرده‌اند.

وی گفت: هیات بدمینتون استان زنجان با تکیه بر تجربه سالیان اخیر، تمام ظرفیت‌های فنی و اجرایی خود را برای برگزاری هرچه باکیفیت‌تر این اردو به کار گرفته است تا شرایط لازم برای درخشش نمایندگان ایران در رویدادهای پیش‌رو فراهم شود.

این اردو که از تاریخ ۲۰ تیرماه آغاز شده است تا ۹ مرداد سال جاری در زنجان ادامه می یابد.