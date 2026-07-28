به گزارش خبرنگار مهر، با وجود صدور رأی بدوی دادگاه کره‌جنوبی مبنی بر تبرئه دو ملی‌پوش تیم ملی دوومیدانی ایران در آذرماه سال گذشته، وضعیت این دو ورزشکار همچنان نهایی نشده است.

این دو ملی‌پوش که همچنان در کره‌جنوبی حضور دارند به دنبال اعتراض دادستان این کشور به رأی اولیه تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر اجازه بازگشت به ایران را ندارند و در یکی از هتل‌های محل اقامت خود منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند.

همچنین دو عضو دیگر تیم که در این پرونده محکوم شده‌اند همچنان دوران محکومیت خود را در بازداشت سپری می‌کنند و وضعیت آنها تغییری نکرده است.

خرداد سال گذشته بود که چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی حضور داشتند به اتهامات اخلاقی با شکایت یک زن کره ای از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند.