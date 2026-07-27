وزش باد و گردوخاک در خوزستان؛ دمای ۴۹ درجه در راه است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا فردا به ویژه بعد از ظهر امروز، سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان به ویژه در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و همچنین پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: امروز کاهش ملایم دما پیشبینی میشود اما از فردا تا پایان هفته، روند افزایش دما در استان حاکم خواهد شد و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
سبزهزاری ادامه داد: همچنین طی روزهای چهارشنبه تا جمعه به ویژه در صبحگاه و شامگاه، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی خواهد شد و سپس با تقویت این شرایط، به ویژه در روز پنجشنبه، علاوه بر سواحل و نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی استان را نیز در بر خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره دماهای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: شوش با ۴۸ درجه سانتیگراد و ایذه با ۲۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۴ و کمینه دمای ۳۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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