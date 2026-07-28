غذای ناسالم عامل مرگ ۱.۵ میلیون نفر در جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق برآوردهای جدیدی که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) منتشر شد، کودکان کمتر از ۵ سال تقریباً سه برابر بیشتر از کودکان بزرگتر و بزرگسالان در معرض خطر ابتلا به بیماری ناشی از غذای ناسالم هستند.

با وجود اینکه کودکان خردسال تنها ۹ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، تقریباً از یک سوم کل موارد بیماری‌های ناشی از غذا، به ویژه بیماری‌های اسهالی که می‌تواند برای این گروه سنی آسیب‌پذیر کشنده باشد، رنج می‌برند. علاوه بر این، قرار گرفتن در معرض خطرات شیمیایی مانند متیل جیوه و سرب موجود در غذا می‌تواند به مغز در حال رشد آسیب برساند و باعث مشکلات عصبی و رشدی مادام العمر در کودکان شود.

سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که غذای ناسالم سالانه باعث حدود ۸۶۶ میلیون بیماری و ۱.۵ میلیون مرگ می‌شود که بسیاری از آنها با اقداماتی از جمله بهبود آب، بهداشت و شیوه‌های ایمنی مواد غذایی مانند پاستوریزاسیون و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر قابل پیشگیری هستند. اگرچه بار کلی بیماری‌های ناشی از غذا از سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است، اما نابرابری‌های منطقه‌ای عمده همچنان ادامه دارد و بیشترین بار در آفریقا و جنوب شرقی آسیا است.

قرار گرفتن در معرض خطرات بیولوژیکی، از جمله باکتری‌ها و ویروس‌های ناشی از غذا و همچنین عفونت‌های انگلی، باعث اکثر بیماری‌های ناشی از غذا (تقریباً ۸۶۰ میلیون در سال ۲۰۲۱) بوده است، در حالی که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سهم نامتناسبی از مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۲۱، خطرات شیمیایی ۷۳ درصد از مرگ و میرهای ناشی از غذای آلوده را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر این مرگ و میرهای مرتبط با مواد شیمیایی با آرسنیک معدنی (۴۲ درصد) و سرب (۳۱ درصد) مرتبط بوده‌اند، عمدتاً به این دلیل که این قرار گرفتن در معرض خطر بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.

تحلیل جدید سازمان جهانی بهداشت با ارزیابی ۴۲ خطر عمده ناشی از غذا، از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و مواد شیمیایی، از ۱۹۴ کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، پایگاه شواهد را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد. اکنون این تخمین‌ها شامل خطرات جدیدی از جمله فلزات، روتاویروس و تریپانوزوما کروزی (انگل عامل بیماری شاگاس) نیز می‌شود.

مواد غذایی می‌توانند با مواد شیمیایی مانند آرسنیک معدنی، سرب و متیل جیوه از منابع طبیعی و فعالیت‌های انسانی آلوده شوند. هنگامی که این مواد وارد زنجیره غذایی می‌شوند، حذف آنها اغلب دشوار یا غیرممکن است.

رژیم‌های غذایی در حال تحول، فشارهای محیطی، جهانی شدن و نابرابری‌ها در سیستم‌های غذایی همچنان تعیین می‌کنند که چه کسی بیشتر در معرض غذای ناسالم قرار دارد. کودکان و افرادی که در جوامع کم‌درآمد زندگی می‌کنند، بیشترین بار سلامت را به ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط تجربه می‌کنند. مناطق آفریقا و جنوب شرقی آسیا در مجموع تقریباً سه چهارم از کل بیماری‌های ناشی از غذا و ۶۰ درصد از مرگ و میرهای جهانی را تشکیل می‌دهند.

داده‌های سطح ملی که سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ را پوشش می‌دهند، به دولت‌ها کمک می‌کنند تا سیاست‌ها و اقدامات خود را بر روی مناطقی با بیشترین بار متمرکز کنند.