آبدهی چاه آب شرب اسلامیه شهرستان تفت افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شاکری گفت: به منظور ارتقای پایداری تأمین آب شرب و پاسخگویی به افزایش نیاز مصرف، پروژه بهسازی و تجهیز چاه شماره ۲ روستای اسلامیه با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در این پروژه، افزایش قدرت ترانس برق، تعویض و ارتقای تابلو برق، نصب پمپ جدید و اجرای یک‌هزار و ۶۰۰ متر خط انتقال با لوله پلی‌اتیلن سایز ۱۶۰ میلی‌متر انجام شد که نقش مؤثری در افزایش ظرفیت بهره‌برداری از این منبع تأمین آب دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت تصریح کرد: با اجرای این طرح، آبدهی چاه شماره ۲ اسلامیه از ۶ لیتر بر ثانیه به ۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۶۷ درصدی ظرفیت تأمین آب این منبع است.

شاکری خاطرنشان کرد: اعتبار اجرای این پروژه از محل منابع داخلی و اعتبارات عمرانی شرکت تأمین شده و با بهره‌برداری از آن، آب شرب پایدار و سالم برای یک‌هزار و ۷۷۲ اشتراک روستای اسلامیه تأمین و پایداری شبکه توزیع آب این منطقه به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.

وی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بهسازی تأسیسات آبرسانی، به دنبال افزایش تاب‌آوری شبکه و ارائه خدمات پایدار و باکیفیت به مشترکان، به‌ویژه در مناطق روستایی است.