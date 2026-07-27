به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به پنجم مردادماه و سالروز برگزاری نخستین نمازجمعه پس از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) حضرت آیتالله طالقانی را بهعنوان نخستین امامجمعه تهران منصوب کردند؛ اگرچه این مسئولیت به دلیل رحلت ایشان در شهریورماه سال ۱۳۵۸ مدت زیادی ادامه پیدا نکرد، اما این روز در تقویم رسمی کشور بهعنوان روز نمازجمعه ثبت شده است.
رسانه زبان گویای جامعه است
وی در ادامه با بیان یک توصیه اخلاقی خطاب به اصحاب رسانه، گفت: حضرت رسول گرامی اسلام (ص) میفرمایند که نسبت به برادر مسلمان خود بدگویی نکنید، او را سرزنش نکنید و در پی یافتن عیوب پنهان او نباشید؛ چراکه هرکس در پی آشکارکردن عیب پنهان دیگران باشد، خداوند نیز عیوب پنهان او را آشکار خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: این سخن ابتدا خطاب به خود ما است، اما در ارتباط با صاحبان سخن، اهلقلم و رسانه نیازمند دقت بیشتری است؛ چراکه رسانه با زبان، قلم و تصویر با جامعه ارتباط برقرار میکند و باید حرمتها را رعایت کند.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه رسانه زبان گویای جامعه است، تصریح کرد: اصحاب رسانه نقاط ضعف و قوت جامعه را دنبال میکنند؛ نقاط ضعف را برای انتقال به مسئولان و خدمتگزاران مردم مطرح میکنند و نقاط قوت را برای امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردم در رسیدن به وضعیت مطلوب به جامعه منتقل میکنند.
وی ادامه داد: انجام این رسالت مهم نیازمند صداقت، صحت، امانتداری، شفافیت، سرعت در انتشار اخبار بدون آسیبزدن به اصل خبر و همچنین قلم و بیان حکیمانه است؛ این انتظاری است که از همه اهل سخن، اهلقلم و اصحاب رسانه وجود دارد.
تشبیه جایگاه خبرنگاران به رزمندگان میدان نبرد
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به جنگهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در طول ۴۷ سال گذشته، سه جنگ نظامی بر کشور تحمیل شده است؛ جنگ هشتساله دفاع مقدس، جنگهای اخیر و دیگر تجاوزات دشمن، اما جنگ رسانهای دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه داشته است.
حجتالاسلام شاهرخی، کرد: جنگ رسانهای از طریق ماهوارهها، شبکههای مختلف، سایتها و فضای مجازی باهدف تغییر باورها، تحریف واقعیتها و واژگون نشاندادن حقایق دنبال شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی نقش اهل رسانه بهعنوان مجموعههایی مؤمن، وطندوست، آگاه، بصیر و دشمنشناس، نقشی ممتاز و تعیینکننده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تشبیه جایگاه خبرنگاران به رزمندگان میدان نبرد، گفت: همانگونه که در میدان جنگ نظامی، دشمن تلاش میکند یک رزمنده را با تهدید، ترس و ایجاد ناامیدی از میدان خارج کند، در عرصه رسانه نیز تلاش میکند صاحبان قلم و دوربین را دچار تردید کند، نشاط را از آنان بگیرد و مانع انعکاس واقعیات شود.
حجتالاسلام شاهرخی، تأکید کرد: آن رسانهای که قلمی ثابت، امید، هوشیاری و بصیرت دارد، در انجام رسالت خود موفق خواهد بود و ما از اصحاب رسانه چنین انتظاری داریم.
وی با قدردانی از عملکرد رسانههای کشور و استان لرستان، بیان داشت: مجموعه رسانهای کشور و استان در مسیر انعکاس واقعیات موفق عمل کرده است و همین وحدت، همدلی و انجام درست رسالت رسانهای سبب شد صدای ایران مقتدر به خارج از کشور منتقل شود.
ائمه جمعه و اصحاب رسانه دارای رسالت مشترکی هستند
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه، بیان داشت: یکی از فلسفههای برگزاری این نشست، تشکر و قدردانی از صاحبان قلم، دوربین، سخن و رسانه است، از رسانه ملی، صداوسیمای استان، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و صاحبان نشریات که در شناسایی و تبیین مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دیگر موضوعات جامعه تلاش میکنند.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه ائمه جمعه و اصحاب رسانه دارای رسالت مشترکی هستند، گفت: ما و فعالان عرصه رسانه در یک مسیر مشترک برای خدمت به جامعه قرار داریم و این رسالت مشترک خود را در خطبههای نمازجمعه و انعکاس و پیگیری موضوعات مطرحشده نشان میدهد.
وی افزود: رسانهها میتوانند در انعکاس محتوای خطبههای نمازجمعه و پیگیری موضوعات فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در امتداد پیامهای نمازجمعه در سطح جامعه داشته باشند؛ چراکه خطبهای که در روز جمعه بیان میشود، میتواند در طول هفته، ماه و حتی سال در جامعه امتداد پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تصریح کرد: اصحاب رسانه در حقیقت تکمیلکننده اهداف امامجمعه و مکمل خطبههای نمازجمعه هستند؛ چراکه امامجمعه سخنگوی انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم است و رسانهها میتوانند با تحلیلهای دقیق، کارشناسی شده و مبتکرانه، پیام نمازجمعه و دیدگاههای مطرحشده را به اقشار مختلف جامعه منتقل کنند.
نقش رسانه در اصلاح برخی رفتارهای اجتماعی
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به نقش رسانه در اصلاح برخی رفتارهای اجتماعی، بیان کرد: گاهی یک موضوع اجتماعی در نمازجمعه مطرح میشود، اما اگر درباره آن تحلیل، تبیین و بررسی صورت نگیرد، اثرگذاری لازم را در جامعه نخواهد داشت؛ رسانهها میتوانند با تبیین درست موضوعات، زمینه اصلاح فرهنگ عمومی را فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده همکاری میان نهاد امامت جمعه و اصحاب رسانه، گفت: ظرفیت همکاری میان ما و رسانهها بیش از این است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نیازمند مشارکت و تعامل گستردهتر هستیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به فعالیت شبکه امامت، بیان داشت: شبکهای سراسری وجود دارد که هر هفته نکات مهم مطرحشده در حدود ۹۰۰ پایگاه نمازجمعه کشور را از استانها منتقل میکند.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: در حدود پنج سال گذشته، نزدیک به هزار و ۳۰۰ نکته از ۱۸ پایگاه نمازجمعه استان لرستان در این شبکه منتقل شده که حدود ۳۰۰ مورد آن مربوط به نمازجمعه خرمآباد بوده است.
وی گفت: این نکات شامل موضوعات اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده و نشاندهنده تراز قابلقبول نمازجمعههای استان لرستان است؛ همان جایگاهی که امام شهید از آن بهعنوان قرارگاه ایمان، تقوا، اخلاق، جهاد عبادی و سیاسی یاد کردهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به تعبیر «قرارگاه» برای نمازجمعه گفت: قرارگاه واژهای برگرفته از ادبیات دفاعی و نظامی است؛ چراکه ما سالهاست با جنگی برای تغییر باورها، اعتقادات، ارزشها و هنجارهای جامعه مواجه هستیم.
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: دشمن تنها در عرصه نظامی مقابله نمیکند، بلکه جنگ فرهنگی، سیاسی و رسانهای را نیز دنبال میکند و به همین دلیل امام شهید نمازجمعه را بهعنوان یک قرارگاه و سنگر مهم در برابر این تهدیدات معرفی کردند.
نمازجمعه کانون موعظههای اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است
وی عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند اگر جمهوری اسلامی هیچ کاری جز اقامه نمازجمعه انجام نداده باشد، همین کار برای آن کافی است؛ چراکه نمازجمعه در حفظ وحدت، انسجام و جلوگیری از آسیبهای بزرگ نقش اساسی داشته است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به نقش نمازهای جمعه در دوران دفاع مقدس و حوادث مختلف کشور، افزود: در مقاطع مختلف تاریخی، از آغاز جنگ تحمیلی تا فتنهها و بحرانهای مختلف، حضور مردم در نمازهای جمعه سبب تقویت وحدت ملی و خنثیشدن توطئههای دشمنان شده است.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به اعتماد مردم به روحانیت، بیان داشت: باوجود همه کاستیهایی که ممکن است وجود داشته باشد و باوجود حجم گسترده تبلیغات منفی علیه روحانیت، مردم همچنان روحانیت را امین خود میدانند.
وی افزود: نمونه این اعتماد را در موضوع کمکهای مردمی در مناسبتهای مختلف مشاهده کردهایم؛ جایی که مردم سرمایههای ارزشمند خود مانند طلا را در اختیار ائمه جمعه و روحانیون قرار میدهند تا برای امور مشخص و مورداعتماد هزینه شود، حتی برخی افراد تمایلی ندارند نامشان اعلام شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: نمازجمعه کانون موعظههای اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و هرکدام از این حوزهها آثار و پیامدهای مهمی در جامعه دارد.
نقش رسانه در مقابله با تحریفها و انعکاس دستاوردهای نظام اسلامی
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر جایگاه نمازجمعه در حفظ وحدت ملی، بیان داشت: نمازجمعه حافظ وحدت ملی، حامی ملت و کشور و منعکسکننده صدای انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و مردم است.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: نمازجمعه دیدگاههای امام مسلمین را برای مردم تبیین و منتقل میکند و نمایندگان ولیفقیه نیز وظیفه دارند دیدگاههای رهبر معظم انقلاب را برای جامعه بیان کنند.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به نمایندگان ولیفقیه، گفت: ممکن است یک نماینده ولیفقیه دیدگاه شخصی متفاوتی داشته باشد، اما وظیفه او انتقال دیدگاههای رهبر انقلاب است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: اگر امامجمعهای از اقدامات دولت حمایت میکند، به این دلیل است که میخواهد دیدگاههای امام مسلمین را تبیین کند و نقش حمایتی و هدایتگرانه خود را در مسیر پیشرفت کشور ایفا کند.
حجتالاسلام شاهرخی ضمن قدردانی دوباره از حضور اصحاب رسانه، گفت: همکاری و تعامل میان ائمه جمعه و رسانهها میتواند زمینهساز انتقال بهتر پیامهای انقلاب اسلامی، تقویت امید در جامعه و رسیدن به وضعیت مطلوب باشد.
وی افزود: رسانهها با قلم، بیان و دوربین خود میتوانند نقش مهمی در تبیین حقایق، مقابله با تحریفها و انعکاس دستاوردهای نظام اسلامی ایفا کنند.
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