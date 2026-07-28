به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امانی با اشاره به برخی رفتارها و گفتارهای غیرمعقولانه و مخرب اظهار داشت: در شرایطی که جامعه در معرض توطئههای مستقیم و جنگافروزی دشمن آمریکایی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به حفظ انسجام داخلی، تقویت همبستگی اجتماعی و پرهیز از رفتارهای افراطی و دشمن شادکن نیاز داریم. تنها خروجی این رفتارهای غیرمنطقی، تشدید شکافها در جامعه است، یعنی همان هدفی که دشمن به دنبال آن بوده و خواهد بود. تحرکات افراطی و شتابزدهای که خود را جلوتر از سازوکارهای رسمی، عقل جمعی تعریف بروز میدهند، در مغایرت کامل با توصیه خاص رهبر شهید و رهبر معظم کنونی انقلاب اسلامی قرار دارد. هرگاه گروهها یا افراد، منافع ملی و وحدت عمومی را تحتالشعاع هیجان، تندروی یا برداشتهای غیرمعقولانه قرار دهند، نخستین آسیب متوجه اعتماد عمومی خواهد شد. کاهش اعتماد، خود به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر میشود؛ سرمایهای که در شرایط دشوار، مهمترین پشتوانه ثبات و تابآوری یک کشور به شمار میرود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در جلسه شورای مرکزی این حزب افزود: افراطگرایی معمولاً با این تصور شکل میگیرد که تندتر عمل کردن، نشانه تعهد بیشتر است؛ حال آنکه تجربه نشان داده است رفتارهای خارج از مدار تدبیر و هماهنگی، نهتنها کمکی به حل بحرانها نمیکند، بلکه زمینهساز سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان میشود. در شرایطی که یک کشور با فشارهای خارجی، جنگ رسانهای یا تهدیدات امنیتی روبهروست، هر اقدام نسنجیده میتواند بهانهای برای تشدید فشارها، گسترش دوگانگیها و ایجاد اختلال در اولویتهای اساسی کشور فراهم کند. تقدمجویی بر سازوکارهای بسیار مهم، تعیین کننده و معقولانهای که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان میشود پیامهای متعارضی مخابره کند. این وضعیت، هم قدرت تصمیمگیری منسجم را کاهش میدهد و هم تصویری از چندصداییِ تنشآلود به نمایش میگذارد؛ تصویری که به زیان منافع ملی تمام میشود. در مقابل، هماهنگی، صبوری، التزام به چارچوبهای قانونی و پرهیز از دوقطبیسازی، از مهمترین الزامات عبور کمهزینهتر از شرایط سخت است.
امانی تصریح کرد: میان نقد منصفانه و موثر با تندروی تمایزی آشکار وجود دارد. حفظ انسجام ملی، صرفاً با شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند مسئولیتپذیری همه جریانها، نخبگان، رسانهها و گروههای اجتماعی است. در این چارچوب، هر صدایی که به جای آرامسازی فضا، بر طبل تقابل داخلی بکوبد، عملاً به تضعیف جبهه داخلی کمک میکند؛ حتی اگر در ظاهر، مدعی دفاع از ارزشها یا منافع کشور باشد.
وی در پایان تاکید کرد: در دوران تهدید و فشار، اولویت اصلی باید تقویت وحدت، عقلانیت، همدلی و تبعیت مطلق از آموزهها، دستورات و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد. مواجهه موفقیتآمیز و پیروزی نهایی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان، بیش از هر چیز به انسجام درونی و پرهیز از رفتارهای تفرقهانگیز وابسته است.
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