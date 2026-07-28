تراکنش صوری منجر به صدور رای محکومیت قاچاقچی سوخت در زاهدان شد

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده فروش ۳۹ هزار و ۳۰۸ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفتگاز بر خلاف ضوابط قانونی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۸ میلیارد ریال در شعبه پنجم وِیژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی زاهدان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: شعبه همچنین به دلیل بهای مال تلف شده نیز ۶ میلیارد ۷۰۸ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت کشف شده به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته عزیزی، شرکت پخش فرآورده های نفتی زاهدان پس از بررسی تراکنش های کارت سوخت یک دستگاه خودرو کامیون تخلف فوق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زاهدان ارسال کرد.