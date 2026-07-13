دستگیری سارقان موتورسیکلت با ترفند خرید در سایت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علیبخشی از دستگیری دو سارق موتورسیکلت که در پوشش خریدار در سایت دیوار اقدام به سرقت میکردند، خبر داد.
وی که فرمانده انتظامی ورامین است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر اینکه دو جوان ۱۷ و ۱۹ ساله با معرفی خود بهعنوان خریدار موتورسیکلت در سایت دیوار، پس از جلب اعتماد فروشندگان و دریافت موتورسیکلت برای تست، اقدام به فرار میکنند، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.
علیبخشی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی، متهمان را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان، سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف کردند.
فرمانده انتظامی ورامین با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی، به شهروندان توصیه کرد: در معاملات اینترنتی، بهویژه خرید و فروش از طریق سایتهای آگهی، از اعتماد بیمورد به افراد ناشناس خودداری کرده و محل ملاقات را در مکانهای امن تعیین کنند.
وی همچنین از فروشندگان خواست هنگام بررسی وسیله، در کنار خریدار حضور داشته باشند، از تحویل مدارک وسیله نقلیه به افراد ناشناس خودداری کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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