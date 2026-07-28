امینی: تولیدات شیلات بوشهر در سخت ترین شرایط تداوم یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه گناوه، با اشاره به نقش مهم جامعه شیلاتی در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: مجموعه شیلات استان، آبزیپروران، صیادان، سرمایهگذاران بخش شیلات و فعالان این حوزه در دوران جنگ تحمیلی اخیر با وجود تمامی شرایط و محدودیتها، با روحیهای جهادی و مسئولانه به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند روند تولید و تأمین محصولات شیلاتی دچار وقفه شود.
وی افزود: رسالت شیلات در حوزه امنیت غذایی، رسالتی ملی و راهبردی است و به همین دلیل خدمات این مجموعه حتی در سختترین شرایط نیز متوقف نشد. کارکنان شیلات، آبزیپروران، سرمایهگذاران بخش شیلات و صیادان استان با همدلی و تلاش شبانهروزی، چرخه تولید، صید و آبزیپروری را فعال نگه داشتند تا نیاز مردم به محصولات دریایی به بهترین شکل تأمین شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان گناوه در بخش شیلات، اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه صید و صیادی، پرورش میگو و سرمایهگذاری در بخش آبزیپروری برخوردار است و شیلات استان با برنامهریزی و تعامل با مسئولان شهرستان، توسعه زیرساختها و رفع موانع پیشروی فعالان این بخش را با جدیت دنبال میکند.
امینی همچنین با تأکید بر نقش همدلی و همراهی مسئولان، علما و مردم در عبور از شرایط سخت، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در بخش شیلات هستیم و این مهم با همکاری همه دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستانها محقق خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از حمایتها و رهنمودهای امام جمعه گناوه، ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل میان مجموعه شیلات و مسئولان شهرستان، زمینه برای توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای شیلاتی، افزایش تولید و ارتقای معیشت صیادان و آبزیپروران فراهم شود.
در این دیدار که با حضور رئیس روابط عمومی و امور شهرستانهای شیلات استان بوشهر و رئیس شیلات شهرستان گناوه برگزار شد، ظرفیتهای شیلاتی این شهرستان، مسائل و دغدغههای جامعه صیادی و آبزیپروری و راهکارهای توسعه فعالیتهای این بخش مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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