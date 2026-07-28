به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، عصر سه شنبه در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی استخر دانش‌آموزی شهرستان خلخال، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از حدود دو سال، امروز این توفیق حاصل شد تا علیرغم تلاطم‌های موجود در عرصهٔ ملی، دغدغه‌های مرتبط با فرایند امتحانات و سایر مسائل جاری، در جمع فعالان این منطقه حضور یافته و از نزدیک در جریان نیازها و دیدگاه‌های همکاران، مردم و مسئولان محلی قرار گیریم.

وی با اشاره به اهمیت توسعهٔ فضاهای آموزشی افزود: به‌طور طبیعی، بازدید از پروژه‌های عمرانی، خاصه در حوزهٔ فضاهای آموزشی، از حساس ترین اولویت‌های آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود. کمبود سرانهٔ فضایی، ارتقای سطح کیفی مدارس و به‌روزرسانی تجهیزات، همواره از محورهای دغدغه‌های ادارات کل آموزش‌وپرورش بوده و افزایش سرانه‌های آموزشی و ورزشی در زمرهٔ اهداف کلان و راهبردی این وزارتخانه قرار دارد.

افتتاح بیش از ۱۱۰ واحد آموزشی

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۱۰ واحد آموزشی افتتاح گردید و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود تا آغاز سال تحصیلی جدید، با همکاری همهٔ همکاران، ۳٬۶۷۰ کلاس درس دیگر نیز به بهره‌برداری برسد که این امر، گامی بلند و شایان‌توجه در جهت رفع کمبودهای موجود به‌شمار می‌رود.

کاظمی در ادامه داد: در کنار پروژه‌های آموزشی، توجه به زیرساخت‌های ورزشی، فرهنگی و پرورشی از اولویت‌های جدی این وزارتخانه است. امروز توفیق بازدید از اردوگاه خلخال نیز حاصل شد؛ با وجود بازدید از اردوگاه‌های متعدد در سراسر کشور، این مجموعه از کیفیت کم‌نظیری برخوردار است. امید می‌رود با حمایت‌های به‌عمل‌آمده، این اردوگاه به قطب برجسته‌ای در سطح استانی و ملی تبدیل شود و با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، پاسخگوی نیازهای تربیتی دانش‌آموزان باشد.

بهره برداری از استخر دانش آموزی خلخال ظرف دو سال آینده

وی خاطرنشان کرد: لیکن در حوزهٔ اماکن ورزشی، به‌نظر می‌رسد ضرورت تقویت بیشتری احساس می‌شود. خوشبختانه عملیات اجرایی احداث یک استخر استاندارد در خلخال آغاز گردیده، اما تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه و قابل‌ملاحظه‌ای است. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در جریان سفر استاندار و اعتبارات درنظرگرفته‌شده، قرار بر این شد که حمایت‌های لازم به‌عمل آید تا روند اجرایی پروژه با شتاب بیشتری دنبال شود. این استخر، تنها استخر شهرستان خلخال خواهد بود و انتظار می‌رود حداکثر ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد؛ با این حال، عزم جدی بر آن است که با تلاش مضاعف، امکان افتتاح آن تا مهرماه سال آینده نیز محقق گردد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در شهرستان کوثر نیز وضعیت زیرساخت‌های ورزشی نیازمند توجه بیشتری بود که امروز با همکاری استاندار محترم، دکتر کنعانی، سازمان نوسازی مدارس و سایر همکاران، کلنگ احداث استخر این شهرستان نیز به زمین زده شد. آگاهیم که احداث استخرها از پروژه‌های سنگین و نیازمند اعتبارات فوق‌العاده است، با این وجود از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها استفاده خواهد شد.

بهبود فضاهای ورزشی مدارس استان اردبیل

وی در پایان تأکید کرد: همچنین ارتقای زیرساخت‌های هنرستان‌های منطقه و بهبود فضاهای ورزشی مدارس استان، در صدر برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد. امروز نیز در نشستی با دکتر کنعانی بر این موضوع تأکید شد. شایان ذکر است که توسعهٔ این زیرساخت‌ها، نقشی مستقیم و انکارناپذیر در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا می‌کند؛ چراکه بدون فراهم سازی بسترهای مطلوب، تحقق کیفیت مطلوب میسّر نخواهد بود. بی‌تردید، یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت سلامت جسمانی، روانی و روحی دانش‌آموزان از طریق گسترش فضاهای ورزشی و فعالیت‌های بهداشتی است که مورد تأکید ویژهٔ دکتر کنعانی نیز میباشد.