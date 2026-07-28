به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه استان مازندران اظهار کرد: مازندران به دلیل برخورداری از سه دانشگاه علوم پزشکی، حجم بالای سفرها، آمار قابل توجه تصادفات و وجود بیماران خاص، از استانهای دارای مصرف بالای خون و فرآوردههای خونی است.
وی با بیان اینکه حدود دو هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی و بیش از ۱۴ هزار بیمار خاص در استان نیازمند دریافت مستمر خون هستند، افزود: بیماران تالاسمی، سرطانی، دیالیزی و افرادی که تحت اعمال جراحی سنگین بهویژه جراحی قلب باز قرار میگیرند، از مصرفکنندگان اصلی خون هستند و هرگونه کاهش ذخایر خونی میتواند روند درمان آنان را با مشکل مواجه کند.
مدیرکل انتقال خون مازندران با تأکید بر اینکه انتقال خون پشتیبان اصلی بیمارستانهاست، تصریح کرد: تا زمانی که خون مورد نیاز به مراکز درمانی نرسد، بسیاری از اعمال جراحی امکان انجام نخواهد داشت و به همین دلیل انتقال خون در خط مقدم خدمات سلامت قرار دارد.
محمدی با اشاره به شرایط دشوار تأمین خون در برخی مقاطع سال جاری گفت: در دورههایی به دلیل کاهش مراجعات مردمی، تیمهای سیار در بیمارستانها مستقر شدند و با مشارکت همراهان بیماران، کارکنان مراکز درمانی و اهداکنندگان داوطلب، نیاز فوری بیمارستانها تأمین شد.
وی افزایش جمعیت سالمند، شیوع بیماریهای مزمن و افتتاح مراکز درمانی جدید را از عوامل افزایش مصرف خون در استان دانست و افزود: راهاندازی بیمارستانهای فوق تخصصی و توسعه خدمات درمانی، نیاز استان به خون و فرآوردههای خونی را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
مدیرکل انتقال خون مازندران از توسعه زیرساختهای این سازمان خبر داد و گفت: راهاندازی پایگاه سیار اهدای خون در نکا با همکاری فرمانداری، شهرداری و مشارکت مردم از اقدامات مؤثر برای افزایش دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون بوده است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای عمرانی انتقال خون اظهار کرد: خرید ملک، اخذ مجوز برای تخریب ساختمانهای فرسوده و نوسازی مرکز انتقال خون بابل از جمله طرحهایی است که با هدف افزایش ظرفیت نگهداری و ارتقای کیفیت خدمات در حال اجراست.
محمدی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات انتقال خون در سال ۱۴۰۳ با حمایت وزارت بهداشت نوسازی شد، افزود: با وجود این، فرسودگی ناوگان سیار همچنان یکی از مشکلات اصلی است و افزایش چند برابری قیمت تجهیزات تخصصی و قطعات وارداتی، تأمین نیازهای استان را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: بسیاری از تجهیزات انتقال خون وارداتی هستند و افزایش قیمت آنها فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد کرده است، اما وزارت بهداشت همکاری مناسبی برای رفع این مشکلات دارد و موضوع تأمین تجهیزات به طور مستمر پیگیری میشود.
مدیرکل انتقال خون مازندران از خرید ژنراتورهای برق برای مراکز انتقال خون بابل و چالوس خبر داد و گفت: تأمین تجهیزات پشتیبان برای سایر پایگاهها نیز در دستور کار قرار دارد و با همکاری فرمانداریها و مجامع خیرین تلاش میکنیم امکانات مورد نیاز مراکز انتقال خون تکمیل شود.
محمدی با اشاره به آمادگی این سازمان برای مدیریت شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: ذخایر سوخت مورد نیاز مراکز انتقال خون نیز پیشبینی و تأمین شده تا در صورت بروز حوادث و شرایط اضطراری، نگهداری خون و فرآوردههای خونی بدون وقفه ادامه یابد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت ذخیرهسازی و فرآوری پلاسما اظهار کرد: افزایش توان نگهداری فرآوردههای خونی علاوه بر تأمین نیاز بیماران، نقش مهمی در تقویت صنعت دارویی کشور و کاهش وابستگی در شرایط تحریم دارد.
مدیرکل انتقال خون مازندران در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و برخی تجهیزات تخصصی، از مردم خواست با اهدای مستمر خون، سازمان انتقال خون را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند و گفت: اهدای خون یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی انساندوستانه است که استمرار آن، ضامن پایداری خدمات درمانی در استان خواهد بود.
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