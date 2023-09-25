میزان ذخایر خون مازندران به ۵ روز رسیده است

عبدالله محمدی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر از شهروندان خیر و اهداکنندگان مستمر خون, خواست برای تأمین نیاز خونی بیماران و مراکز درمانی استان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

وی به دلیل کاهش ذخایر خون از شهروندان مازندرانی با گروه‌های خونی O+ و A+ و B+ دعوت کرد برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند و به نجات جان بیماران کمک کنند.

وی گفت: با توجه به وجود ١٤ هزار بیمار خاص در استان مانند تالاسمی, هموفیلی, سرطانی و دیالیزی و همچنین ٤٧ مرکز درمانی و بیمارستان, میزان مصرف خون و فرآورده‌های خون در مازندران بسیار بالاست.

مدیرکل انتقال خون مازندران از مردم نوع دوست مازندران تقاضا داریم با در دست داشتن کارت شناسایی ملی به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه نمایند و با اهدای خون یاری رسان بیماران باشند و گفت: در حال حاضر ذخایر خون استان پنج روز است و گروه‌های خونی O+ و A+ و B+ به شدت مورد نیاز است.