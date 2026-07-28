به گزارش خبرنگار مهر، محسن فیض‌اللهی در دیدار با پیشکسوتان ورزشی بهارستان بر ضرورت احیای جایگاه ورزش این شهرستان تأکید کرد.

وی که رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان است، اظهار کرد: به عنوان خادم جامعه ورزش، وظیفه داریم بی‌مهری‌های گذشته را جبران کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای ورزش شهرستان را فراهم کنیم.

فیض‌اللهی با انتقاد از سیاسی شدن فضای ورزش، افزود: ورزش بهارستان باید از سیاست‌زدگی خارج شود و هر فرد در جایگاه تخصصی خود فعالیت کند، چرا که بسیاری از رشته‌های ورزشی شهرستان با رکود مواجه هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان از برگزاری منظم نشست با هیأت‌های ورزشی برای بررسی مشکلات و مطالبات آنان خبر داد و تصریح کرد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که استعدادها و قهرمانان ورزشی برای ادامه فعالیت، شهرستان را ترک کنند.

وی تأکید کرد: انتخاب رؤسای هیأت‌های ورزشی تنها بر اساس شایستگی، تخصص و توانمندی انجام خواهد شد و هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست.

فیض‌اللهی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی شهرستان، خاطرنشان کرد: توسعه ورزش بهارستان با جدیت دنبال خواهد شد و مسائل مربوط به سرانه‌های ورزشی و تخلفات گذشته نیز در چارچوب قانون پیگیری می‌شود.