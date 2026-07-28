رستمی: نبود دیزل ژنراتور نباید آب بجنورد را دچار اختلال کند

به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی ظهر سه شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: انبار نفت بجنورد با توسعه محدوده شهری اکنون در حریم شهر قرار گرفته و باید سریع تر از محدوده شهری خارج شود.

وی افزود: برای انتقال انبار نفت، زمینی در منطقه تخته ارکان شناسایی شده است اما به علت مشکل مرتبط با کنارگذر جنوبی، اجرای طرح با مانع مواجه می شود و باید ظرف یک هفته آینده وضعیت زمین نهایی و تعیین تکلیف شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: زمین های در اختیار اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی باید بررسی شود تا مکان مناسب برای جابه جایی انبار نفت و سایر انبارهای مورد نیاز تعیین شود.

رستمی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیش از این اعلام کرده بود که با توسعه شهر، انبار نفت در محدوده شهری قرار گرفته است و اکنون با جابه جایی آن موافقت دارد.

وی افزود: تامین اعتبار این طرح از محل مولدسازی دارایی های مربوط به انبارهای نفت انجام خواهد شد، زیرا دولت منابع مالی مستقلی برای اجرای این طرح در اختیار ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت تامین پایدار آب شرب بجنورد، گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود دیزل ژنراتور در تاسیسات سد شیرین دره در زمان قطعی برق است و این تجهیزات باید هرچه سریع تر تامین شود تا در زمان قطع برق، روند انتقال آب دچار اختلال نشود.

وی تاکید کرد: نباید به علت نبود دیزل ژنراتور یا قطعی برق، تامین آب شرب شهر بجنورد با مشکل مواجه شود.

رستمی با اشاره به احتمال گل آلود شدن آب سد شیرین دره در فصل بارندگی، افزود: در زمان وقوع سیلاب، کیفیت آب سد شیرین دره کاهش می یابد و ناچار آب سد از مدار بهره برداری خارج می شود، از این رو باید برای تامین منابع پایدار آب برنامه ریزی جدی انجام شود.

وی طرح انتقال آب از چاه های پلنگ دره را یکی از مهمترین برنامه های پدافند غیرعامل استان دانست و گفت: این طرح اکنون از یک برنامه بلندمدت به یک ضرورت تبدیل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: اکنون تنها حدود ۸۰۰ متر لوله گذاری برای تکمیل این طرح باقی مانده و با تامین امکانات لازم، آب پلنگ دره می تواند زودتر وارد مدار تامین آب شرب بجنورد شود.

رستمی با اشاره به گلایه کشاورزان از قطعی برق گفت: دستگاه های اجرایی باید به گونه ای عمل کنند که مشکلات زیرساختی موجب نارضایتی مردم نشود و تداوم و پایداری خدمات در همه شرایط حفظ شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: با مدیریت مناسب منابع آبی در سال جاری، آب شرب و تا حدودی آب مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شد و ذخایر سدها نیز در وضعیت مناسب تری از سال های قبل قرار دارد.

رستمی افزود: در شرایط خشکسالی و تنش های احتمالی، استمرار خدمات عمومی از مهم ترین الزامات پدافند غیرعامل است و دستگاه های اجرایی باید آمادگی کامل برای خدمت رسانی داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به الگوی مصرف آب گفت: سرانه مصرف آب در استان ۱۳۵ لیتر در شبانه روز است، در حالی که استاندارد مصرف ۱۳۰ لیتر است و لازم است با فرهنگ سازی و مدیریت مصرف، این شاخص کاهش یابد.

وی یادآور شد: اکنون حدود ۴۸۰ لیتر بر ثانیه از آب شرب مورد نیاز شهر بجنورد از سد شیرین دره تامین می شود و به همین دلیل تامین برق پایدار و ایجاد منابع جایگزین برای این سامانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.