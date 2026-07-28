بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، پنج نفر که همگی مرد بودند، بر اثر حوادث ناشی از برق‌گرفتگی در استان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که دو نفر، همگی مرد، بر اثر برق‌گرفتگی فوت کرده بودند، افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با تشریح نحوه آسیب‌های ناشی از برق‌گرفتگی گفت: زمانی که فرد دچار برق‌گرفتگی می‌شود، جریان الکتریکی از نقطه‌ای وارد بدن شده و از محلی که بدن با زمین تماس دارد خارج می‌شود و همین مسیر عبور جریان برق، بیشترین آسیب را متحمل می‌شود.

خانی‌آباد ادامه داد: محل ورود و خروج جریان برق معمولاً به صورت حفره‌های مشخص روی پوست دیده می‌شود، اما آسیب‌ها تنها به این نقاط محدود نیست و تمامی مسیر عبور جریان برق در بدن دچار صدمات جدی می‌شود.

وی تصریح کرد: جریان برق هنگام عبور از بدن، گرما و انرژی زیادی تولید می‌کند که موجب تخریب سلول‌های واقع در مسیر عبور جریان می‌شود و هرچه ولتاژ برق بیشتر باشد، شدت سوختگی و عمق جراحات نیز افزایش می‌یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: عبور جریان الکتریکی از بدن علاوه بر ایجاد سوختگی، موجب اختلال در عملکرد اعصاب، ماهیچه‌ها و قلب شده و در موارد شدید می‌تواند به توقف فعالیت این اندام‌های حیاتی و مرگ منجر شود.

خانی‌آباد در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام کار با تجهیزات و تأسیسات برقی، گفت: سوختگی‌های ناشی از برق از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین انواع سوختگی‌ها محسوب می‌شوند و رعایت اصول ایمنی می‌تواند از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.