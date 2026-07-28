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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور:

گلستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب تجارت فراسرزمینی را دارد

گلستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب تجارت فراسرزمینی را دارد

گرگان- مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های لجستیکی، مرزی و فرهنگی، توان تبدیل شدن به قطب تجارت فراسرزمینی و الگوی اقتصاد نوین ایران را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپورعلیشاهی ظهر سه‌شنبه در نشست کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در گرگان، با اشاره به ضرورت بازتعریف مسیر توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: دستیابی به رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و تبدیل فرصت‌های اقتصادی به ارزش‌آفرینی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به نوآوری و نگاه آینده‌محور نیاز دارد، افزود: نسل جدید دیگر ثروت را صرفاً در تولید محصول نمی‌بیند، بلکه برندسازی، تکمیل زنجیره ارزش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و دارایی‌های نامشهود را از ارکان اصلی خلق ثروت می‌داند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، بخش تعاون را یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: ساختار منسجم و شفاف تعاونی‌ها، این بخش را به بستری مطمئن برای اتصال تولیدکنندگان داخلی به بازارهای بین‌المللی تبدیل کرده و می‌تواند اعتماد لازم را در فرآیند صادرات و همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها ایجاد کند.

آقاپورعلیشاهی با اشاره به تجربه توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه اظهار کرد: هر جا از ظرفیت نیروهای جوان، ابزارهای نوین تجاری و بسترهای قانونی به‌درستی استفاده شده، ارزش افزوده محصولات ایرانی افزایش یافته و فرصت حضور در بازارهای جدید فراهم شده است؛ موضوعی که به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی و محصولات بومی ظرفیت قابل توجهی دارد.

وی با قدردانی از عملکرد شبکه تعاونی‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: این شبکه در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، تنظیم بازار و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک نقش مؤثری ایفا کرده و در افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، تقویت اعتماد متقابل میان دولت، مردم و فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین الزامات پیشرفت کشور دانست و افزود: مشارکت واقعی مردم و بخش‌های اقتصادی در کنار سیاست‌گذاری صحیح، زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف توسعه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی، همجواری با بازارهای منطقه، تنوع فرهنگی، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و توانمندی بخش تعاون، جایگاهی ممتاز در توسعه تجارت بین‌المللی دارد و می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی اقتصاد مرزی کشور تبدیل شود.

آقاپورعلیشاهی خاطرنشان کرد: گلستان از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به مرکز لجستیک و تجارت فراسرزمینی ایران برخوردار است و این توانمندی می‌تواند نقش استان را در زنجیره تأمین، ترانزیت کالا و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه پررنگ‌تر کند.

وی همچنین با اشاره به برنامه دولت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ برنامه توسعه تجارت فراسرزمینی با این کشورها آغاز شده و نتایج اولیه آن نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان‌های مرزی، به‌ویژه گلستان، در توسعه مبادلات تجاری است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: ایجاد مسیر سبز گمرکی و استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی محموله‌های بزرگ از گلستان، فرصت تازه‌ای برای افزایش سهم استان در تجارت بین‌المللی ایجاد کرده و می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تحقق این اهداف مستلزم هم‌افزایی میان دولت، بخش تعاون، فعالان اقتصادی و نخبگان است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، گلستان به الگویی موفق در توسعه اقتصاد مرزی، تجارت فراسرزمینی و ارزش‌آفرینی برای کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6901906

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