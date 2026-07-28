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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

مجموعه «لغات دشوار قرآن» منتشر شد

مجموعه «لغات دشوار قرآن» منتشر شد

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مجموعه «لغات دشوار قرآن» را منتشر کرد. این مجموعه با بهره‌گیری از منابع معتبر تفسیری، کتب اعراب و نظر اساتید قرآن تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای از لغات دشوار قرآن کریم با هدف تسهیل در یادگیری واژگان و تعمیق فهم مفاهیم آیات، در اختیار حافظان قرآن قرار گرفته است.

این مجموعه ویژه حافظانی است که علاوه بر حفظ آیات، به یادگیری معانی واژگان و مفاهیم قرآن نیز اهتمام دارند. دست‌اندرکاران این طرح ابراز امیدواری کرده‌اند که استفاده از این فایل‌ها بتواند در افزایش دقت حافظان در فهم و تدبر در آیات الهی مؤثر باشد.

این مجموعه حاصل تلاش جمعی از کارشناسان مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران است که با مراجعه به منابع معتبر تفسیری، کتاب‌های اعراب قرآن و ترجمه‌های رایج، تدوین شده است. همچنین، فرآیند تهیه این اثر پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات استادان و صاحب‌نظران علوم قرآنی انجام شده است.

کارشناسان حوزه آموزش قرآن بر این باورند که آشنایی حافظان با واژگان دشوار قرآن، علاوه بر تثبیت محفوظات، زمینه فهم دقیق‌تر آیات و ارتقای مهارت‌های تدبر در قرآن را فراهم می‌کند و می‌تواند کیفیت آموزش و فعالیت‌های قرآنی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

علاقه‌مندان و حافظان قرآن می‌توانند با مراجعه به درگاه ehowzeh.com از سوی حوزه مجازی صباح، این مجموعه را به‌صورت رایگان دریافت و از آن در برنامه‌های آموزشی و حفظ خود استفاده کنند.

کد مطلب 6901919
سیده فاطمه سادات کیایی

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