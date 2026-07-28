خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با فرا رسیدن اربعین حسینی، استان ایلام این روزها حال و هوایی دیگر دارد و مرز بین‌المللی مهران به عنوان اصلی‌ترین گذرگاه زمینی عتبات عالیات، میزبان خیل عظیم زائرانی است که از اقصی نقاط ایران اسلامی خود را به این دیار رسانده‌اند تا در سوگ سالار شهیدان، اشکی بریزند و عهدی دوباره با آرمان‌های عاشورا ببندند و این حضور گسترده، صحنه‌هایی از عشق، ایثار و همبستگی را رقم زده است که در کمتر جایی از جهان می‌توان مشابه آن را یافت.

در این میان، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی با تمام توان پای کار آمده‌اند و با هماهنگی و همدلی، تلاش می‌کنند تا سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را برای عاشقان حسینی فراهم کنند و از استقرار مواکب و ایستگاه‌های صلواتی تا تأمین آب خنک، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، همه و همه در جهت رفاه حال زائران در حرکت هستند و این میزبانی شایسته، نشان از فرهنگ غنی مهمان‌نوازی مردم ایلام دارد که همواره در این ایام، زبان‌زد عام و خاص بوده است.

پارکینگ‌های مهران با نظارت مستمر، آماده خدمات‌رسانی به زائران است

شهردار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگذاری خودروهای زائران در پارکینگ‌های شماره ۱ و ۲، اظهار داشت: نیروهای عملیاتی در شیفت‌های منظم، علاوه بر هدایت خودروها به جایگاه‌های خالی، بر نظم ترافیکی و ایمنی مسیرهای داخلی نظارت مستمر دارند و این اقدامات با هدف تسهیل تردد و افزایش رضایت زائران انجام می‌شود.

حمدالله نصرت پور با بیان اینکه گروه‌های امداد، آتش‌نشانی و خدمات شهری در این پارکینگ‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند، افزود: هماهنگی نزدیکی با پلیس راهور و دستگاه‌های امدادی استان برای مدیریت بهینه تردد برقرار است و تمامی تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ارائه خدمات سریع به زائران اندیشیده شده است.

شهردار مهران با اشاره به اینکه با توجه به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین، مدیریت پارکینگ‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌ها، تلاش می‌شود تا زائران با کمترین دغدغه، خودروهای خود را در پارکینگ‌های تعیین‌شده پارک کنند و با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به سرعت به پایانه مرزی منتقل شوند.

نصرت‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با نظارت مستمر بر پارکینگ‌ها و استقرار نیروهای امدادی، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و هیچ گونه مشکلی در زمینه پارک خودروها و تردد زائران ایجاد نشود.

رعایت بهداشت در موکب‌ها، ضامن سلامت زائران اربعین است

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه توصیه‌های بهداشتی ویژه موکب‌داران و مدیران کاروان‌های زیارتی، بر نظافت مستمر محل استقرار مواکب، دفع بهداشتی فاضلاب و پسماندها و رعایت تهویه طبیعی در نمازخانه‌ها و محل‌های اسکان تأکید کرد.

مهرداد داوودیان با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و استقرار مواکب متعدد در سطح استان، اظهار داشت: رعایت نکات بهداشتی در محل استقرار مواکب، نقش کلیدی در حفظ سلامت زائران و جلوگیری از بروز بیماری‌های واگیردار ایفا می‌کند و از موکب‌داران عزیز خواست که با رعایت این توصیه‌ها، زمینه‌های برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه نظافت مستمر محل استقرار موکب‌ها و دفع بهداشتی فاضلاب و پسماندهای تولیدی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: سرویس‌های بهداشتی باید به صورت روزانه شستشو و گندزدایی شوند و همچنین نسبت به نصب سیستم لوله‌کشی مایع دستشویی و یا نصب جای مایع حاوی مایع دستشویی در محل سرویس‌های بهداشتی اقدام شود و جمع‌آوری فاضلاب سرویس‌های بهداشتی باید از طریق اتصال به سیستم فاضلاب شهری و یا حفر چاه‌های جاذب دفع بهداشتی صورت گیرد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام با اشاره به اهمیت دفع بهداشتی پسماندهای تولیدی در محل استقرار موکب‌ها، تصریح کرد: پسماندها باید توسط نیروهای خدماتی به صورت روزانه جمع‌آوری و به محل دفع نهایی انتقال داده شوند و استفاده از سطل‌های زباله درب‌دار حاوی کیسه زباله، یکی از الزامات مهم در این زمینه است و زائران نیز باید پسماندهای خود را در این سطل‌ها بیندازند.

داوودیان با تأکید بر لزوم نظافت مستمر محل موکب و ایستگاه‌های صلواتی، خاطرنشان کرد: این کار باید چندین بار در طول روز توسط نیروهای خدماتی انجام شود و همچنین محل‌های نمازخانه و اسکان زائران باید دارای تهویه طبیعی مناسب باشند تا از ایجاد بوی نامطبوع و هوای سنگین جلوگیری شود و همچنین توصیه می‌شود که از استعمال دخانیات در محل موکب‌ها خودداری شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و دفع بهداشتی ظروف یکبار مصرف، گفت: ظروف یکبار مصرف غیرقابل تجزیه هستند و باید به صورت بهداشتی جمع‌آوری و دفع شوند و امیدواریم با رعایت این توصیه‌ها، زائران عزیز با خاطره‌ای خوش و سالم به شهرهای خود بازگردند و این خدمات، مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.

موج خروج زائران از مرز مهران با مدیریت سفر در حال انجام است

مدیر پایانه مرزی مهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، اظهار داشت: از ساعات اولیه بامداد، شاهد خروج گسترده زائران از کشور بوده‌ایم و در همین بازه زمانی، شمار قابل توجهی نیز وارد کشور شده‌اند که این آمار، نشان از مدیریت سفر و برنامه‌ریزی دقیق زائران برای جلوگیری از اوج شلوغی در روزهای آینده دارد.

علی کوخایی با بیان اینکه با نزدیک شدن به اربعین، روند حضور زائران در شهرستان مهران لحظه به لحظه بیشتر می‌شود، افزود: انتخاب بیش از ۶۰ درصد زائران برای تردد از مرز مهران، نشان از جایگاه ویژه و زیرساخت‌های مناسب این مرز دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی با تمام توان پای کار هستند تا خدمات‌رسانی مطلوبی به زائران ارائه دهند.

مدیر پایانه مرزی مهران با اشاره به فعالیت گسترده مواکب در شهرستان مهران، تصریح کرد: مواکب مستقر در این شهرستان، با حداکثر ظرفیت خود در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و در نزدیکی پایانه مرزی مهران، مواکب متعددی به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و با استقرار ایستگاه‌های صلواتی، خدمات اسکان، تغذیه و فرهنگی را به زائران ارائه می‌دهند و قرارگاه آب نیز به صورت مستمر، آب خنک و بهداشتی را در اختیار زائران قرار می‌دهد.

کوخایی در پایان با اشاره به اینکه تردد زائران به صورت روان و بدون هیچ مشکل خاصی در جریان است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تلاش می‌شود تا زائران با خیالی آسوده و در فضایی معنوی، سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

استقبال بی‌نظیر زائران از مرز مهران

مدیر حج و زیارت استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده زائران از ثبت‌نام در سامانه سماح، اظهار داشت: تاکنون شمار زیادی از زائران در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۶۵ درصد از آنان، مرز مهران را برای خروج از کشور برگزیده‌اند که این آمار، نشان از جایگاه ویژه و بی‌نظیر مرز مهران در میان زائران دارد و با توجه به نزدیکی به ایام اربعین، پیش‌بینی می‌شود که این استقبال همچنان افزایش یابد.

سجاد رحمانی با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تمامی زائران است، افزود: این ثبت‌نام امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و پوشش‌های درمانی را در صورت بروز حوادث احتمالی در عراق فراهم می‌کند و بدون دریافت کد رهگیری، زائران نمی‌توانند از مرز خارج شوند و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند گردند.

مدیر حج و زیارت استان ایلام با اشاره به اینکه مرز مهران با دارا بودن گیت‌های متعدد خروجی، یکی از مجهزترین پایانه‌های مرزی کشور است، تصریح کرد: با توجه به انتخاب اکثر زائران برای تردد از این مرز، تمهیدات لازم برای مدیریت این حجم از تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران در نظر گرفته شده است و همچنین برای جلوگیری از سردرگمی مسافران در مسیر برگشت، با کمک سامانه‌های هوشمند از جمله سامانه «سپاس»، ناوگان حمل‌ونقل همگانی ساماندهی شده است تا اتوبوس‌ها بر پایه نیاز و حجم جمعیت در پایانه مسافربری شهید رئیسی مستقر شوند.

رحمانی در پایان با تأکید بر ضرورت همراه داشتن گذرنامه با اعتبار کافی، خاطرنشان کرد: افرادی که اعتبار گذرنامه آنان به پایان رسیده است، باید پیش از سفر نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا در زمان خروج از کشور با مشکل مواجه نشوند و همچنین از زائران خواست که نرم‌افزار «همیار اربعین» را نصب کرده و مشخصات هویتی و شماره تماس خود را همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل، به ویژه در زمینه افراد گمشده، خدمات امدادی با سرعت بیشتری ارائه شود.

وزش باد ملایم در مناطق مرزی

کارشناس هواشناسی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: دمای هوا در سطح استان تا پایان هفته جاری گرم و نسبتاً پایدار خواهد ماند و این شرایط، تداوم هوای گرم را در استان نشان می‌دهد.

ساسان رستمی با بیان اینکه در مناطق مرزی استان، وزش باد ملایم و احتمال ایجاد گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود، افزود: این وضعیت ممکن است در برخی ساعات باعث کاهش کیفیت هوا شود و برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی می‌تواند مشکل ساز باشد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه دمای هوا در روزهای آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به تداوم هوای گرم، شهروندان و زائران اربعین باید تمهیدات لازم را برای مقابله با گرمای هوا در نظر داشته باشند و در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وزش باد و گرد و غبار، افراد دارای بیماری‌های تنفسی باید در زمان وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد و گرد و غبار در نظر داشته باشند.

همان‌گونه که اربعین حسینی با عشق و ارادت زائران به سیدالشهدا (ع) پیوندی ناگسستنی دارد، این رویداد عظیم می‌تواند به فرصتی طلایی برای شکوفایی اقتصادی ایلام، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و رونق صنایع دستی تبدیل شود و با همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها، می‌توان از این سرمایه عظیم، برای توسعه پایدار استان بهره برد و خاطره‌ای ماندگار از مهمان‌نوازی و فرهنگ غنی این دیار در ذهن زائران بر جای گذاشت.

تاکنون بیش از یک میلیون نفر از اول ماه صفر از مرز مهران تردد کرده اند.