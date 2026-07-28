به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: حمله کی‌ یف به کشتی تجاری ایران در دریای خزر اقدامی تجاوزکارانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می آید.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: حمله کی‌ یف به کشتی تجاری ایران نشان‌ دهنده تلاش آشکار اوکراین برای گسترش دامنه اقدامات تروریستی خود است.

در این بیانیه همچنین اضافه شده است: حملات کی‌ یف به کشتی‌ های غیرنظامی در دریای خزر نشان می‌ دهد که تهدیدی آشکار علیه امنیت منطقه‌ ای کشورهای حاشیه خزر در حال شکل‌ گیری است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) دیروز دوشنبه ضمن تهاجمی خواندن اقدامات اوکراین علیه ایران، اعلام کرده بود که ایران یک کشور مستقل است که قاطعانه از حقوق خود دفاع می‌کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفته بود: تهران در این زمینه از توانمندی‌ های لازم برخوردار است.