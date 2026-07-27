ترکمنستان: حمله اوکراین به کشتی‌ ایران در دریای خزر غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه ترکمنستان امروز دوشنبه حمله نظامی به کشتی های تجاری ایران در دریای خزر از سوی اوکراین را «غیرقابلقبول» توصیف کرد.
وزارت امور خارجه ترکمنستان در بیانیهای که توسط بخش مطبوعاتی آن منتشر شد، اعلام کرد: در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، گزارش هایی در رسانه های بین المللی مبنی بر حمله به یک کشتی در آب های دریای خزر منتشر شد. در همین راستا، وزارت امور خارجه ترکمنستان اعلام میدارد که چنین اقداماتی غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه با اشاره به جایگاه منطقهای و اصول دیپلماتیک کشورها، بر تعهد ترکمنستان به حفظ ثبات در این پهنه آبی تأکید کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر و کشوری با وضعیت بی طرفی دائمی، تأکید میکند که دریای خزر، دریای صلح، هم زیستی مسالمت آمیز و حسن همجواری است.
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