به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه ضمن تهاجمی خواندن اقدامات اوکراین علیه ایران، اعلام کرد که ایران یک کشور مستقل است که قاطعانه از حقوق خود دفاع می‌کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: تهران در این زمینه از توانمندی‌ های لازم برخوردار است.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود: حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر بسیار خطرناک است. این حملات نشان‌ دهنده گسترش جغرافیای اقدامات نظامی اوکراین است و نمی‌ توان آن را نادیده گرفت.