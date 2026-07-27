  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

مسکو: ایران از توانمندی‌های لازم برای دفاع از خود برخوردار است

مسکو: ایران از توانمندی‌های لازم برای دفاع از خود برخوردار است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه با تهاجمی خواندن اقدامات اوکراین علیه تهران اعلام کرد: ایران از توانمندی‌های لازم برای دفاع از حقوق خود برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه ضمن تهاجمی خواندن اقدامات اوکراین علیه ایران، اعلام کرد که ایران یک کشور مستقل است که قاطعانه از حقوق خود دفاع می‌کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: تهران در این زمینه از توانمندی‌ های لازم برخوردار است.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود: حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر بسیار خطرناک است. این حملات نشان‌ دهنده گسترش جغرافیای اقدامات نظامی اوکراین است و نمی‌ توان آن را نادیده گرفت.

کد مطلب 6901111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها