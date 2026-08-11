مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از پیشرفت عملیات انتقال پساب تصفیه‌خانه‌ها برای آبیاری فضای سبز خبرداد و گفت:

تصفیه‌خانه اکباتان:

• ظرفیت تولید سالانه: ۳ میلیون مترمکعب پساب.

• تخصیص به منطقه ۵: ۲ میلیون مترمکعب (در سال گذشته).

• اقدامات عملیاتی: انجام ۱۲۰۰ متر عملیات لوله‌گذاری.

• تخصیص به منطقه ۹: ۱ میلیون مترمکعب پساب؛ با تکمیل خط انتقال ۲۵۰۰ متری که به‌تازگی به اتمام رسیده و مشکلات آبرسانی این منطقه را برطرف می‌کند.

تصفیه‌خانه صاحبقرانیه:

• ظرفیت تولید سالانه: ۰.۸ میلیون مترمکعب پساب.

• زیرساخت: اجرای خط انتقال به طول ۲۶۵۰ متر.

• وضعیت بهره‌برداری: ظرف ۲۰ روز آینده عملیاتی خواهد شد.

پیرهادی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی با شهرداری، از تلاش بی‌وقفه شهرداری در این حوزه قدردانی کرد و با اشاره به بهبود همکاری‌ها، از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران نیز بابت همکاری مناسب در پیشبرد پروژه‌ها تشکر کرد.

